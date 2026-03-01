MAE: A fost activat mecanismul de cooperare consular european

Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, unele state din regiune au în continuare frontiere terestre deschise. El a subliniat însă că simpla traversare a granițelor nu rezolvă problema, întrucât zona este marcată de lovituri aeriene active.

Întrebat duminică, în cadrul unei conferințe de presă, ce soluții există pentru românii aflați în regiune, în condițiile în care aeroporturile sunt închise, Andrei Ţărnea a explicat că există puncte de trecere terestre funcționale, dar situația de securitate rămâne extrem de complicată.

„Unele dintre aceste ţări şi nu voi intra fiecare caz în parte, au frontiere tereste care încă sunt deschise. Sau care sunt deschise în acest moment. Problema nu e doar să treci aceste frontiere. Vorbim despre o zonă practic de război, în care sunt lovituri aeriene active împotriva unor ţinte de toate categoriile. Am văzut inclusiv clădiri civile, porturi şi aşa mai departe afectate, nu numai obiective militare”, a declarat Andrei Ţărnea.

El a arătat că România și-a exprimat solidaritatea cu state precum Qatar, Bahrain, Iordania, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, care au fost vizate de atacuri cu dronă sau rachete din partea Iranului, unele dintre acestea soldate cu victime și răniți.

Reprezentantul MAE a precizat că a fost pus în funcțiune mecanismul de cooperare consular european, iar autoritățile române iau în calcul mai multe variante de acțiune, inclusiv evacuări pe cale terestră sau maritimă.

”În eventualitatea în care circumstanţele acestea continuă, sunt pregătite planuri adiţionale care în momentul acesta fac obiectul evaluării, inclusiv la nivelul discuţiilor politice pe care le menţionam mai înainte la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în Consiliul de Afaceri Externe, dar şi în formate specifice. A fost activat mecanismul de cooperare consular european tocmai pentru a răspunde unor asemenea eventualităţi de nevoi sporite de acţiune şi sunt avute în vedere şi scenarii terestre, şi scenarii maritime, multiple posibilităţi.

Dar noi am vrea, până acestea să fie puse în acţiune, să fie epuizate instrumentele diplomatice pentru dezescaladare şi pentru o normalizare cel puţin suficientă a situaţiei regionale pentru a putea fi reluate zboruri, fie comerciale fie zboruri speciale chartere şi aşa mai departe”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al MAE.

Autoritățile române continuă să monitorizeze evoluțiile din teren, în timp ce demersurile diplomatice la nivelul Uniunii Europene vizează reducerea tensiunilor și crearea condițiilor pentru reluarea traficului aerian în siguranță.