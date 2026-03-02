International

România se află în raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. Anunț făcut de Israel

România se află în raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene. Anunț făcut de IsraelIran. Sursa foto: Dreamstime.com
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului avertizează că rachetele balistice iraniene pot ajunge până în Europa, inclusiv România, și amenință pacea globală.

Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a postat, luni, pe Instagram, o imagine care arată raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene.

Israelul a publicat harta razei de acțiune a rachetelor iraniene, care pot ajunge și în România

Potrivit instituției, aceste rachete pot acoperi complet teritoriul României și se întind aproape până la mijlocul Poloniei.

Capacitatea balistică a Iranului se extinde dincolo de Orientul Mijlociu. Regimul ayatollahilor iranieni amenință pacea mondială”, se arată în descrierea postării.

Distanța aeriană dintre Iran și România este de aproximativ 2.876 de kilometri. Această cifră indică faptul că Teheranul dispune cel puțin de rachete cu rază medie de acțiune, capabile să atingă ținte aflate la mii de kilometri distanță.

Cum funcționează rachetele balistice iraniene care reprezintă o amenințare inclusiv pentru România

Rachetele balistice sunt lansate cu ajutorul motoarelor proprii, apoi urmează o traiectorie parabolică, fără propulsie, până la țintă. Distanta pe care o pot parcurge depinde de puterea motoarelor și de greutatea încărcăturii. Pentru a crește autonomia de zbor, rachetele sunt uneori construite în etaje, sistem care permite trecerea de la un motor la altul în timpul lansării.

Aceste arme sunt clasificate după raza de acțiune. Rachetele cu rază scurtă pot zbura până la 1.000 de kilometri, în timp ce cele cu rază medie acoperă între 1.000 și 3.000 de kilometri. Rachetele cu rază intermediară ajung la 5.500 de kilometri, iar cele intercontinentale depășesc această distanță. Primele două categorii sunt considerate „rachete balistice de teatru”, în timp ce rachetele cu rază lungă și ICBM-urile sunt catalogate drept „rachete balistice strategice”.

Lansator de rachete balistice / sursa foto: dreamstime.com

Diferențele între combustibilii rachetelor

Tipul de combustibil influențează timpul de pregătire și întreținerea rachetelor. Cele cu combustibil solid includ atât combustibilul, cât și oxidantul, necesitând mai puțin timp pentru lansare.

În schimb, rachetele cu combustibil lichid trebuie să păstreze aceste componente separat până în momentul lansării, ceea ce implică o pregătire mai complexă.

