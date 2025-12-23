International

China refuză negocierile nucleare. Peste 100 de rachete intercontinentale, la frontiera cu Mongolia

Comentează știrea
China refuză negocierile nucleare. Peste 100 de rachete intercontinentale, la frontiera cu MongoliaXi Jinping / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

R.P. Chineză a amplasat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozurile sale și nu arată interes pentru negocieri privind controlul armamentului, potrivit unui proiect de raport al Pentagonului consultat de Reuters.

Documentul subliniază ritmul accelerat al modernizării și extinderii forțelor nucleare chineze.

Creșterea arsenalului nuclear chinez

Proiectul de raport al Pentagonului menționează că „în special, China ar fi amplasat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale DF-31 cu combustibil solid în silozuri situate în apropierea frontierei Chinei cu Mongolia – cele mai recente dintr-o serie de silozuri”.

Pentagonul a raportat anterior existența silozurilor, dar nu și numărul de rachete încărcate. Oficialii americani au precizat că raportul ar putea suferi modificări înainte de a fi trimis legislatorilor.

Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina
Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina

Raportul subliniază că stocul de rachete nucleare al Chinei rămâne relativ scăzut, aproximativ 600 de ogive în 2024, „reflectând o rată de producție mai lentă în comparație cu anii precedenți”.

Cu toate acestea, Pentagonul estimează că expansiunea arsenalului chinez continuă și că țara este pe cale să dețină peste 1.000 de ogive până în 2030.

Negocierile privind controlul armamentului

Conform raportului, Beijingul nu arată interes pentru negocieri privind controlul armamentului. „În continuare, nu observăm nicio dorință din partea Beijingului de a lua astfel de măsuri sau de a purta discuții mai ample privind controlul armamentului”, se menționează în document.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Aceasta survine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a declarat luna trecută că ar putea lucra la un plan de denuclearizare împreună cu China și Rusia.

Reacția Chinei

Ambasada Chinei la Washington D.C. a declarat că țara „a menținut o strategie nucleară defensivă, și-a păstrat forțele nucleare la nivelul minim necesar pentru securitatea națională și și-a respectat angajamentul privind moratoriul asupra testelor nucleare”.

De asemenea, China comunistă a afirmat că aderă la o „strategie nucleară de autoapărare și urmărește o politică de nefolosire în primul rând”.

Beijingul a descris rapoartele privind consolidarea militară ca fiind eforturi de „denigrare și defăimare a Chinei și de inducere în eroare deliberată a comunității internaționale”.

Context și perspective

China comunistă își extinde și modernizează stocul de arme mai rapid decât orice altă putere nucleară, potrivit Bulletin of the Atomic Scientists, o organizație non-profit cu sediul în Chicago. Această creștere accelerată a arsenalului nuclear este urmărită atent de Statele Unite și de aliații săi, în contextul tensiunilor regionale și al negocierilor internaționale privind controlul armamentului.

Raportul Pentagonului evidențiază ambițiile militare crescânde ale Chinei și lipsa de interes a Beijingului pentru discuții privind limitarea armamentului nuclear, în timp ce Statele Unite își continuă monitorizarea și analiza capacităților nucleare ale Chinei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:22 - Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Secretele fostului ministrul de Justiție ies la iveală
10:13 - Polonia în alertă. Avioane NATO, mobilizate lângă granița cu Ucraina
10:00 - 23 decembrie. Soții Ceaușescu sunt arestați, începe psihoza „teroriștilor”
09:53 - China refuză negocierile nucleare. Peste 100 de rachete intercontinentale, la frontiera cu Mongolia
09:45 - Cumnatul lui Tzancă Uraganu, extrădat în Irlanda. Ce acuzații i se aduc
09:32 - Ninsori puternice și ger de crapă pietrele, în România. Prognoza ANM pentru ianuarie 2026

HAI România!

Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei

Proiecte speciale