China refuză negocierile nucleare. Peste 100 de rachete intercontinentale, la frontiera cu Mongolia

R.P. Chineză a amplasat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozurile sale și nu arată interes pentru negocieri privind controlul armamentului, potrivit unui proiect de raport al Pentagonului consultat de Reuters.

Documentul subliniază ritmul accelerat al modernizării și extinderii forțelor nucleare chineze.

Proiectul de raport al Pentagonului menționează că „în special, China ar fi amplasat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale DF-31 cu combustibil solid în silozuri situate în apropierea frontierei Chinei cu Mongolia – cele mai recente dintr-o serie de silozuri”.

Pentagonul a raportat anterior existența silozurilor, dar nu și numărul de rachete încărcate. Oficialii americani au precizat că raportul ar putea suferi modificări înainte de a fi trimis legislatorilor.

Raportul subliniază că stocul de rachete nucleare al Chinei rămâne relativ scăzut, aproximativ 600 de ogive în 2024, „reflectând o rată de producție mai lentă în comparație cu anii precedenți”.

Cu toate acestea, Pentagonul estimează că expansiunea arsenalului chinez continuă și că țara este pe cale să dețină peste 1.000 de ogive până în 2030.

Conform raportului, Beijingul nu arată interes pentru negocieri privind controlul armamentului. „În continuare, nu observăm nicio dorință din partea Beijingului de a lua astfel de măsuri sau de a purta discuții mai ample privind controlul armamentului”, se menționează în document.

Aceasta survine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a declarat luna trecută că ar putea lucra la un plan de denuclearizare împreună cu China și Rusia.

Ambasada Chinei la Washington D.C. a declarat că țara „a menținut o strategie nucleară defensivă, și-a păstrat forțele nucleare la nivelul minim necesar pentru securitatea națională și și-a respectat angajamentul privind moratoriul asupra testelor nucleare”.

De asemenea, China comunistă a afirmat că aderă la o „strategie nucleară de autoapărare și urmărește o politică de nefolosire în primul rând”.

Beijingul a descris rapoartele privind consolidarea militară ca fiind eforturi de „denigrare și defăimare a Chinei și de inducere în eroare deliberată a comunității internaționale”.

China comunistă își extinde și modernizează stocul de arme mai rapid decât orice altă putere nucleară, potrivit Bulletin of the Atomic Scientists, o organizație non-profit cu sediul în Chicago. Această creștere accelerată a arsenalului nuclear este urmărită atent de Statele Unite și de aliații săi, în contextul tensiunilor regionale și al negocierilor internaționale privind controlul armamentului.

Raportul Pentagonului evidențiază ambițiile militare crescânde ale Chinei și lipsa de interes a Beijingului pentru discuții privind limitarea armamentului nuclear, în timp ce Statele Unite își continuă monitorizarea și analiza capacităților nucleare ale Chinei.