Macron în China. Negocieri care ar putea schimba soarta Europei

Președintele francez Emmanuel Macron călătorește miercuri, 3 decembrie 2025, spre Beijing, pentru o vizită de stat ce va dura până vineri, 5 decembrie.

Vizita are loc la invitația președintelui chinez Xi Jinping și este programată ca a patra vizită oficială de stat a lui Macron în China de la preluarea mandatului său în 2017.

Pe agenda vizitei se află atât relațiile bilaterale economice și comerciale dintre cele două țări, cât și dosare internaționale, printre care războiul din Ucraina.

Conform anunțurilor oficiale, vizita din decembrie 2025 este a patra vizită de stat a președintelui Macron în China.

Vizita de anul trecut a lui Xi Jinping în Franța, care a marcat 60 de ani de relații diplomatice între cele două state, a fost punctul reciproc care stă la baza acestei noi călătorii.

În timpul vizitelor anterioare, au existat discuții la nivel înalt privind cooperarea strategică, dar și tensiuni legate de dosare comerciale, politicile europene față de China și situațiile geopolitice internaționale.

Acest istoric de întâlniri repetate reflectă importanța strategică pe care Franța o acordă relației cu China — atât din perspectiva diplomației globale, cât și a intereselor economice.

Potrivit declarațiilor oficiale și programului prezentat de părțile organizatoare, principalele obiective ale acestei vizite sunt:

Consolidarea cooperării bilaterale dintre Franța și China, adaptată la „noile circumstanțe internaționale”, prin dialog strategic, cooperare practică și coordonare multilaterală.

Schimburi de opinii privind „problemele internaționale și regionale aflate în puncte fierbinți" — ceea ce include situația din Ucraina.

Dezvoltarea relațiilor economice : atragerea de investiții chineze în Franța, sprijin pentru exporturile franceze și semnarea de acorduri în sectoare precum energie, industrie alimentară și aviație.

Promovarea unui acces „echitabil și reciproc" pe piețele celor două țări, în contextul dezechilibrelor comerciale persistente între Uniunea Europeană și China.

Pe scurt: vizita vizează atât aspecte economice, cât și de diplomație globală — Franța urmărește să își reafirme rolul de actor european activ, în relație directă cu Beijingul.

Unul dintre punctele cheie ale agendei îl reprezintă conflictul din Ucraina. Franța își dorește ca China, membră permanentă a Consiliului de Securitate al ONU, să exercite presiuni asupra Rusiei pentru un armistițiu.

Conform unei surse din aparatul prezidențial francez citate de presă:

„Ceea ce ne dorim... este ca China să poată convinge și influența Rusia să se îndrepte către un armistițiu cât mai repede posibil și să consolideze acest armistițiu prin negocieri...”

Pe de altă parte, Beijingul a transmis că susține dialogul și negocierile ca soluție, dar până în prezent nu a condamnat deschis acțiunile Rusiei, ceea ce complică semnificativ capacitatea de mediere.

Astfel, vizita Macron are și un puternic caracter diplomatic — Parisul încearcă să mobilizeze China pentru a juca un rol mai activ în orientarea Rusiei spre pace, într-un moment de presiune occidentală crescândă.

Această vizită are loc într-un moment în care relația dintre Europa și China se află sub semnul unei balanțe delicate între dependență economică și rivalitate strategică.

Pe de o parte — Europa are nevoie de cooperare economică, acces la tehnologie chineză și investiții. Pe de altă — există preocupări serioase privind dezechilibrele comerciale (deficit masiv de importuri), subvențiile chineze la vehicule electrice și controlul investițiilor chineze pe piața europeană.

Pentru Franța, vizita reprezintă o ocazie de a negocia condiții comerciale mai echitabile și de a proteja industriile locale, în timp ce încearcă să evite escaladarea tensiunilor care ar putea declanșa represalii economice sau sancțiuni reciproce.

Deși oficialii francezi își exprimă speranța că China poate juca un rol semnificativ în direcţionarea Rusiei spre pace, analiștii rămân sceptici cu privire la rezultatele tangibile.

Relația strânsă dintre Rusia și China, precum și interesul Beijingului de a-și proteja poziția strategică pe scena internațională fac ca o reală mediere să fie dificilă.

De asemenea, compromisurile pe care Franța ar putea încerca să le obțină în domeniul comercial — pe fondul unui deficit semnificativ cu China — riscând să fie percepute intern și la nivel european ca concesii împovărătoare.

Astfel, vizita lui Macron are un caracter “de echilibristică”: se încearcă găsirea unei formule în care interesele franceze și europene să nu fie compromise, dar nici relația cu China să nu fie deteriorată.

Pe lângă discuțiile politice privind Ucraina, programul vizitei include întâlniri cu oficiali chinezi de rang înalt — nu doar cu Xi Jinping, ci și cu prim‑ministrul Li Qiang și cu președintele comitetului permanent al Parlamentului chinez, Zhao Leji.

Sunt așteptate și acorduri concrete în sectoare precum energie, alimentație, aviație — domenii în care Franța caută investiții și deschidere de piețe.

De asemenea, Parisul ar putea pune problema raporturilor de comerț bilateral și a echilibrului economic, cerând acces mai echitabil pentru exporturile europene ce‑au suferit în fața valului de bunuri chineze ieftine.

Dacă discuțiile privind Ucraina vor avea un rezultat concret — chiar și o poziţie publică compromisă a Chinei sau un apel la negociere — acest lucru ar putea schimba dinamica diplomatică internațională; în caz contrar, vizita riscă să treacă ca o acțiune simbolică fără impact real.

În plan economic, Franța și Europa ar putea încerca să obțină concesii privind accesul la piețele chineze sau investiții strategice — dar succesul va depinde de disponibilitatea Beijingului de a accepta schimbări.

Relația Europei cu China, și în special cu Franța, va continua să fie marcată de tensiuni între nevoia de cooperare și presiunea pentru protejarea intereselor economice interne.

În eventualitatea în care se vor semna acorduri concrete, acestea ar putea redefini parțial balanța comercială și geostrategică dintre blocul european și China.

Chiar dacă vizita este între Franța și China, implicațiile sunt mult mai largi: o eventuală mediere chineză în favoarea unui armistițiu în Ucraina ar avea efecte semnificative pentru întreaga zonă est‑europeană, inclusiv pentru state membre ale UE și pentru vecinii Ucrainei.

Mai mult, dacă UE reușește să negocieze o relație comercială mai echilibrată cu China — prin Franța ca actor-cheie — ar putea beneficia și economiile din Estul Europei, care exportă sau importă via piețele europene.

În același timp, strategia europeană de securitate, de cooperare economică și de diversificare a partenerilor se conturează ca ceva ce poate influența și România, având în vedere interesele energetice, comerciale și geopolitice în zonă.