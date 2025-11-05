International

Xi Jinping, surprins râzând la întâlnirea cu Trump. Momentul, publicat de Casa Albă

Donald Trump și Xi Jinping. Sursa foto: Captură video X
Xi Jinping evită să zâmbească în fotografiile oficiale, menținând imaginea unui lider sobru în fața poporului chinez. Totuși, Casa Albă l-a surprins râzând, după ce Donald Trump i-a arătat o hârtie, potrivit CNN.

Xi Jinping, râzând la întâlnirea cu Trump

Liderul Chinei a participat la summitul APEC din Coreea de Sud, unde a avut o întâlnire bilaterală cu președintele american Donald Trump, la baza aeriană Gimhae din Busan.

Xi Jinping nu este cunoscut pentru zâmbetele sale, fiind prezentat de presa de stat drept un lider sobru și rezervat în cei 12 ani de guvernare, potrivit CNN. Totuși, imaginile publicate de Casa Albă îl arată într-o ipostază diferită, mai degajată decât cea afișată în China.

Într-o sală plină de diplomați, Trump i-a întins liderului chinez o foaie de hârtie peste masa de negocieri, fără ca mesajul de pe ea să fie cunoscut. Într-o altă imagine, Xi zâmbește cu ochii închiși, alături de ministrul de externe Wang Yi.

Xi Jinping

Xi Jinping. Sursa foto: Captură video Youtube

Schimb de cadouri și glume între Xi Jinping și președintele Coreei de Sud

Două zile mai târziu, Xi Jinping a fost surprins glumind în timp ce făcea schimb de cadouri cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung, potrivit Reuters. Lee i-a oferit o tablă de lemn pentru jocul de Go, iar Xi i-a dăruit lui Lee și soției sale două telefoane Xiaomi, despre care un membru al delegației a precizat că au ecrane produse în Coreea de Sud.

Lee a glumit întrebând: „Cum este securitatea comunicațiilor?”, provocând râsete în sală. Xi Jinping, amuzat la rândul său, i-a răspuns: „Puteți verifica dacă există un backdoor”.

Xi Jinping și Lee Jae Myung

Xi Jinping și Lee Jae Myung. Sursa foto: Captură video Youtube

Înainte de întâlnirea cu Trump, Xi Jinping a prezidat o plenară a partidului, subliniindu-și controlul asupra aparatului politic. Spre deosebire de el, fostul lider Jiang Zemin, președinte între 1993 și 2003, era cunoscut pentru personalitatea sa extravagantă și deschiderea față de presă, potrivit CNN.

Imaginile în care liderul chinez râde, cenzurate

Totuși, Xi Jinping a urmat o direcție diferită. A restrâns libertatea de exprimare și a impus un control atent asupra imaginii sale și a circulației informațiilor. Sub conducerea sa, politica elitelor a devenit atât de opacă, încât analiștii caută indicii despre orientarea Chinei chiar și în nuanțele discursurilor sau în aspectul liderului.

Aparițiile mai relaxate ale lui Xi Jinping din Coreea de Sud au circulat cu greu pe internetul Chinei. Cenzorii șterg frecvent orice material care nu se aliniază narațiunii oficiale. Imaginile și filmările cu Xi interacționând degajat cu liderii american și sud-coreean nu au apărut pe Douyin, versiunea chineză a TikTok, nici pe Xiaohongshu.

