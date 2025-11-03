Donald Trump aduce stilul Mar-a-Lago la Casa Albă. Primele imagini din baia și sala de bal renovate

Casa Albă trece prin transformări importante, iar președintele Donald Trump nu a ezitat să împărtășească primele detalii cu privire la noul design al băii sale, oferind publicului pentru prima dată imagini din spațiile private ale reședinței prezidențiale, informează Mirror.

Donald Trump pare mai concentrat ca niciodată pe transformările de la Casa Albă. În timp ce Guvernul federal al SUA este parțial închis din cauza unui blocaj bugetar, după ce Congresul nu a reușit să adopte un proiect de lege pentru finanțarea agențiilor guvernamentale, în urma discuțiilor dintre democrați și republicani, președintele se laudă cu renovările fastuoase din reședința oficială.

Președintele Trump a fost văzut prezentând cu entuziasm toaleta sa nouă și sala de bal extinsă, proiecte care implică demolarea Aripii de Est a Casei Albe și remodelarea grădinii de trandafiri, un simbol istoric care îi aparține lui Jacqueline Kennedy.

Criticii se întreabă dacă această concentrare pe luxul personal reflectă ambițiile mai largi ale președintelui în privința transformării Capitalei, sau dacă lucrările vor continua chiar dacă Trump nu își va duce mandatul până la capăt. În orice caz, stilul său de guvernare arată că prioritățile sale sunt, cel puțin parțial, departe de problemele imediate ale cetățenilor, scrie Mikey Smith, redactorul adjunct, la Mirror.

Donald Trump a transformat recent o parte a reședinței sale, instalând pavaj din marmură albă pentru a putea organiza cine, într-un stil care amintește de Mar-a-Lago, celebra sa proprietate din Florida. El a dorit ca locuința să semene cât mai mult cu casa sa din Palm Beach, mergând până la a folosi aceleași umbrele galbene și albe la fiecare masă.

Președintele a publicat pe rețelele sociale fotografii cu baia atașată dormitorului Lincoln, evidențiind cum a înlocuit plăcile turcoaz Art Deco, datând din epoca lui Harry Truman, cu marmură italiană lustruită.

Trump a susținut că modificările sunt „total în concordanță” cu epoca lui Abraham Lincoln, o afirmație care ridică semne de întrebare. În primul rând, Casa Albă din timpul lui Lincoln era relativ simplă, cu finisaje din lemn și căzi de baie din tablă, iar renovarea actuală amintește mai degrabă de un hotel de lux, mai explică jurnalistul. Mai mult, dormitorul respectiv nu exista înainte de anii 1950 și a primit numele de „Lincoln” abia în anii 1960.