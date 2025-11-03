Fulgy nu se potolește. A închis contul de TikTok și a trecut la Instagram și la Dan Bursuc

Fulgy și-a redirecționat atenția către Dan Bursuc, producătorul maneliștilor. Artistul i-a transmis că îl amenință oficial cu Dumnezeu.

Băiatul Clejanilor duce o nouă cruciadă, de această dată cu Dan Bursuc, căruia îi aduce acuzații grave. Acesta l-a denumit violator, criminal și trădător.

”Favoritul meu Dan Bursuc. Te ameninț oficial cu Dumnezeu! Aștept să ne judecăm în lire dacă mai poți să te ridici din pat. Măi, omule, tu la nivelul acesta faci manevre sau așa de malefic ești?!„, a scris Fulgy într-un mesaj pe care l-a transmis producătorului muzical.

De asemenea, fiul Clejanilor spune că Burscu i-ar fi șantajat părinții. ”I-ai șantajat pe părinții mei toată viața. Asta înseamnă Dan Bursuc? Ce nu ai înțeles tu toată viața că nu se mai naște unul ca mine, iar eu te-am depășit de la 10 ani”, a mai scris Fulgy în același mesaj.

Toate mesajele lui au rămas fără răspuns, deși la un moment dat l-a sunat chiar și pe video pe Bursuc. Acesta din urmă nu a răspuns provocărilor băiatului Clejanilor.

”Rizea este mic copil. Mai știe cineva ceva de Rizea că vad că l-a luat Fulgy cu fulgi cu tot. Este în urmă rău la informații Rizea”, i-a comentat unul dintre prietenii virtuali. ”Băiatul asta și-a pus în cap pe toată lumea, numai dușmani are. El în Dubai, dar părinții mai ies din casă la cântări?”, s-a întrebat retoric o altă persoană.

”A reușit să își facă de c*** familia și pe el însăși în 2 săptămâni cât nu a făcut-o în 10 ani el cu Marga”, a mai scris cineva. ”Și eu care am crezut că își revenise. Păcat de el că e băiat tânăr , de familia lui și de anii de studiu. Degeaba ești talent dacă ai vicii de genul asta!”, a completat un alt internaut.