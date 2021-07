Dan Bursuc a avut o primă reacție după acuzațiile de viol pe care le-a făcut fiul lui Ioniță și al Vioricăi din Clejani la adresa lui. Fulgy a afirmat, într-o filmare live, că impresarul maneliștilor ar fi violat-o pe sora sa, în trecut. Incidentul s-ar fi petrecut pe vremea când Margherita din Clejani, sora lui Fulgy, avea 13 – 14 ani. Mai mult, el a spus că Ioniță, tată său, a știut acest lucru dar nu a luat nici o măsură.

Confruntat cu aceste acuzații, de o gravitate extremă, Dan Bursuc a refuzat să comenteze. El a spus, despre Fulgy, că ar fi un „prăjit” și „un terminat”.

„E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice”, a spus Dan Bursuc citat de playtech.ro.

Dezvăluirile lui Fulgy

Aflat în arest la domiciliu, Fulgy a susținut într-un live pe rețelele de socializare că Dan Bursuc ar fi agresat-o sexual pe sora sa, Margherita, pe când acesata era doar o copilă. Fiul cel mic al Clejanilor a afirmat că a aflat despre cele întâmplate mult mai târziu, când a mers la liceu.

„Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 (ani – n. red.) și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

El a mai povestit că tatăl său, Ioniță știa ce s-a întâmplat dar a ținut totul sub tăcere și nu a luat nici o măsură.

Ulterior, live-ul tânărului a fost întrerupt de polițiști care au dorit să verifice dacă acesta respectă restricțiile impuse prin arestul la domiciliu.