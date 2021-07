Nicio zi fără un scandal provocat de Fulgy, fiul Clejanilor. Aflat în arest la domiciliu, el a făcut un live pe Facebook și a lansat acuzații grave îndreptate către manelistul Dan Bursuc, un influent impresar din acest gen muzical. Fulgy a spus că Bursuc ar fi violat-o pe sora sa, Margherita de la Clejani, atunci când aceasta avea vârsta de 13-14 ani.

Acuzații incredibile făcute de Fulgy

La începutul transmisiunii de pe rețeaua de socializare, băiatul Clejanilor a spus că dacă va duce până la capăt ceea ce are de spus, vor ajunge la închisoare mulți milionari alături de tatăl său și de colaboratorii acestuia, iar sora sa ar putea obține, în calitate de victimă, milioane de euro despăgubire.

„Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă”, a spus Fulgy.

„Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui sor-mea”, a mai afirmat fiul Clejanilor.

Mai mult el l-a acuzat pe tatăl său Ioniță de la Clejani, că a știut despre acel eveniment care ar fi avut loc și nu a luat atitudine.

Însă, dezvăluirile șocante ale lui Fulgy au fost apoi întrerupte de un echipaj de poliție care a venit la domiciliul său pentru a vedea dacă respectă regulile impuse de arestul la domiciliu.