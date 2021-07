Fulgy a ajuns după gratii după ce a bătut un jurnalist, pe stradă, și i-a furat telefonul mobil. Fiul mai mic și mai rebel al lăutarilor din Clejani și-a lovit victima cu pumnul după care i-a luat telefonul mobil din mână. Bărbatul agresat a sunat la 112, iar până la venirea patrulei de poliție a reușit să-și recupereze și telefonul. El a fost reținut de poliție și este cercetat, în prezent, pentru tâlhărie, conform informațiilor oficiale transmise de oamenii legii.

S-a întâmplat după ce, cu o seară înainte, vineri, Fulgy a fost cel care a solicitat intervenția poliției acasă la părinții săi. El a reclamat faptul că aceștia l-au sechestrat în locuință și nu-i dau voie să-și vadă iubita.

Sîmbătă dimineață, fiul Clejanilor a mers la poliție și a făcut o plângere împotriva tatălui său. Chiar înainte să o semneze, el a rupt hârtia, cuprins de remușcări, spunând că nu-i poate face așa ceva tatălui său.

Fulgy reținut pentru tâlhărie

Potrivit poliției, incidentul cu jurnalistul s-a petrecut sâmbătă după amiază, iar victima a solicitat intervenția poliției la numărul de urgență 112.

„La data de 10.07.2021, în jurul orei 14.00, Secția 12 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, de către un jurnalist, cu privire la faptul că în timp ce realiza un reportaj despre o familie cunoscută în spațiul public, un membru al familiei l-a lovit cu pumnul și deposedat de telefonul mobil.

La fata locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 12, care au luat legătură cu persoana vătămată, stabilind că cele sesizate se confirmă, reporterul recuperând telefonul până la sosirea polițiștilor. Tânărul reclamat a fost condus la audieri la sediul subunității de poliție. Au fost identificați și audiați mai mulți martori, fiind vizionate și mai multe seturi de imagini.

În cauză sunt efectuate cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie, cu tânărul în cauză în stare de reținere”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Fulgy a chemat poliția în creierii nopții

Vineri dimineață, în jurul orei 3.30, poliția a primit un apel de la reședința Clejanilor, de la Fulgy, fiul cel mic și mai rebel al lui Ioniță și Viorica din Clejani. Tânărul a reclamat că este sechestrat în locuință și „șantajat”.

El a sunat la numărul de urgență 112, în miez de noapte, și a cerut intervenția de urgență a unui echipaj de poliție. El a susținut, la telefon, că mama și tatăl său îl țin sechestrat în casă și că îl „șantajează”.

Ulterior a făcut mai multe postări pe Instagram Story, în care a relatat că părinții îi interzic să iasă din casă. El a povestit, într-unul din clipuri, că ar fi vrut să-și vadă iubita, dar că Ioniță și Viorica l-au împiedicat.

A scăpat din casă, însă, după ce polițiștii au intervenit pe lângă părinții săi, dat fiind că este major, are 23 de ani, și răspunde pentru faptele sale.

„Dragii mei, am 23 de ani, am chemat Poliția, pentru că sunt sechestrat și «șantajat» de familia mea. Vreau să am o viață liberă. Imediat o să vină Poliția pe strada B. Nr.3, am dreptul la viață, oameni buni! Nu mă droghez, nu fac nimic”, a spus băiatul Vioricăi de la Clejani, într-o înregistrare pe care a încărcat-o pe Instagram.