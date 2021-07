Fulgy s-a dat din nou în spectacol, vineri, după o scurtă perioadă în care ieșise din centrul atenției. Fiul Clejanilor a ieșit la rampă după ce și-a amenințat sora vitregă, într-o intervenție telefonică, în direct, la TV. Fulgy a aruncat vorbe grele și a plâns. Apoi, el a postat un filmuleț pe rețelele de socializare în care apare în compania unor polițiști.

Fulgy apare într-un filmuleț, alături de polițiști

El s-a filmat în timp ce se apropia de mașina de poliție în care se aflau doi agenți, numindu-i pe aceștia „frații” lui. „Am și eu la 112 frați, da? Tot respectful! Să moară familia mea de nu… șmecherul e șmecher, gaborul e gabor. Ca să știți de la mine.”

Ramona, sora vitregă a lui Fulgy, a povestit că este terorizată de tânărul care o amenință și pe ea, și pe copiii ei. „Să mă asculte și Ramona individa asta, vreau să fie foarte atentă la ce spun în următoare secunde. Sunt pe stradă și deja tremur de nervi pentru că îmi afectați imaginea, în al doilea rând dacă cineva în România mai îndrăznește să se lege de familia mea, jur că ameninț cum am amenințat-o pe ea de la criminal, șmecher…

Situația stă în felul următor, eu am niște probleme în momentul de față, nu am nevoie să tremur în loc să fiu fericit. Ascultați-mă ce vă spun, toată România, am lacrimi în ochi, vă rog să mă ascultați”, a reacționat Fulgy.

Spunea că se simte vine și că a ieșit din criză

„Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori cum te ridic, e important cum te ridici. Este vorba despre aproximativ acum un an atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut”, afirma Fulgy, în această săptămână, la Antena Stars.