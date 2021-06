Fulgy, fiul Clejanilor, a ieșit la rampă, în ultima vreme, din cauza numeroaselor scandaluri în care a fost implicat. Tânărul a vorbit despre problemele pe care le-a avut cu drogurile, dar a negat faptul că a fost internat într-un centru specializat pentru dezintoxicare. Și asta după ce a creat vâlvă cu certurile pe care le-a avut cu părinții săi, Ioniță și Viorica de la Clejani.

Fulgy spune că a reflectat la scandalurile în care a fost implicat în ultima vreme și a decis să se retragă de pe rețelele de socializare

El a spus că, în ultimele zile și-a revenit și a reflectat la ceea ce a făcut. A decis să nu mai aibă activitate pe rețelele de socializare, pentru că s-a simțit copleșit de expunerea de care a avut parte și de publicitatea negativă pe care și-a atras-o.

„În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 mil de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii. M-au făcut să iau o pauză de la social media. Am vrut să iau o mică pauză de 3 săptămâni”, a spus Fulgy pentru emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

„Am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp”

„Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori cum te ridic, e important cum te ridici. Este vorba despre aproximativ acum un an atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut”, a mai declarat Fulgy pentru sursa citată.