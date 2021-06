Ce ştie Alina despre Fulgy schimbă tot. Fosta iubită are informaţii de la sursă. Într-o intervenţie în emisiunea Xtra Night Show, moderată de Dan Capatos, blondina a precizat că Fulgy este bine şi ar fi într-un loc care-l ţine departe de ispite şi jurnalişti.

Cei doi au vorbit la telefon, iar în urma acestei discuţii, Alina a fost convinsă că odrasla lăutarilor din Clejani nu este arestat, aşa cum s-a speculat la un moment dat în presă. Fulgy a avut multe iubite, dar pentru niciuna dintre ele nu a compus o piesă, aşa cum a făcut pentru Alina.

Alina e „curată”

De asemenea, tânăra a comentat şi dezvăluirile lansate de Viorica de la Clejani (acuzată chiar de fiul ei că se droghează), care a susţinut că le controla pe domnişoarele din jurul fiului său pentru a descoperi dacă acestea aveau droguri în poşete.

„Eu cu ei (n.r. – părinţii lui Fulgy) întotdeauna am avut o relaţie super ok. Nu cred că ceea ce a spus Viorica a fost cu intenţie rea. Nu s-a pus problema de așa ceva niciodată, nu am fost controlată, nu am consumat niciodată (n.r. – droguri).

Sunt un om cu coloană vertebrală, viața mea e frumoasă așa cum e. Nu vreau să mi-o distrug sub nicio formă. Într-adevăr, în trecutul lui Fulgy au fost niște fete care, din câte am auzit, erau mici consumatoare, dar nu sunt în măsură să judec eu.

Este și dânsa supărată, nu știu… M-a afectat declarația ei şi ei mă cunosc foarte bine. Nu s-a pus problema de așa ceva, nu am avut discuții de genul absolut niciodată. Sunt chestii care se pot demonstra, nu este ca și cum ar fi o boală. Nu am făcut niciodată niciun test.

Familia mea probabil nu știe şi nici pentru familia mea nu e tocmai ok. Familia mă cunoaște destul de bine, știe cum sunt, nimeni din jurul meu nu s-ar gândi la așa ceva. Am păstrat o legătură de prietenie, atât (n.r. – cu Fulgy). Ne respectăm, avem o relaţie de prietenie ok, nu trecem de această barieră.

Ce-a fost în urmă a rămas în urmă. Nu ne-am mai întâlnit. Noi nu am fost foarte mult împreună, dar cât am stat cu el, am fost prin vacanţe şi nu l-am văzut niciodată în stadiul ăsta în care este acum. Întotdeauna m-a respectat, mi-a vorbit frumos, am avut o relaţie ok.

Mi-a mai spus că mă iubeşte şi după ce ne-am despărţit, dar nu s-a pus problema de vreo reîmpăcare. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu el în ultima perioadă, pentru că am vorbit foarte rar. Am vorbit la telefon recent, acum câteva zile, mă gândesc că nu este nici arestat, nici în spital. Eu cred că este într-un loc pentru o perioadă pentru a se linişti el”, a declarat tânăra la Xtra Night Show.

Amintim că la 7 iunie, Fulgy a fost săltat de acasă după ce a făcut circ la mall. De asemenea, el a depăşit orice limită când şi-a ameninţat sora cu moartea. În acest context, se pare că s-au adâncit problemele mai vechi care existau între părinţii lui, subiect despre care puteţi citi mai multe în link-ul Viorica și Ioniță de la Clejani, despărțiți. Există o altă femeie în viața bărbatului?

