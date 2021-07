Ajuns de câtva timp în centrul atenției, ca urmare a isprăvilor din ultimul timp, Fulgy a comis-o din nou, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Acesta a sunat la numărul de urgență 112, în miez de noapte, și a cerut intervenția de urgență a unui echipaj de poliție. El a susținut, la telefon, că mama și tatăl său îl țin sechestrat în casă și că îl „șantajează”.

Fulgy locuiește acasă la părinții săi care încearcă să-l țină sub control după escapadele sale din ultima perioadă, mai ales cele legate de consumul de droguri.

Fiul mai mic și mai rebel al Clejanilor a filmat momentul în care polițiștii casei părinților săi și momentul în care tatăl său dă explicații agenilor sosiți în urma apelului.

Fulgy a sunat la 112 în toiul nopții

El a făcut mai multe postări pe Instagram Story, în care a relatat cum a sunat la 112, în jurul orei 3.30. Fulgy a fost nemulțumit că părinții îi interzic să iasă din casă. El a povestit, într-unul din clipuri că ar fi vrut să meargă la iubita sa, dar că Ioniță și Viorica l-au împiedicat.

A scăpat, însă, după ce polițiștii au intervenit pe lângă părinții săi, dat fiind că este major, are 23 de ani, și răspunde pentru faptele sale.

„Dragii mei, am 23 de ani, am chemat Poliția, pentru că sunt sechestrat și «șantajat» de familia mea. Vreau să am o viață liberă. Imediat o să vină Poliția pe strada B. Nr.3, am dreptul la viață, oameni buni! Nu mă droghez, nu fac nimic”, a spus băiatul Vioricăi de la Clejani, într-o înregistrare pe care a încărcat-o pe Instagram.

Fulgy a ieșit pe geam ca să se întâlnească cu iubita

Fiul Clejanilor a ieșit pe geam, de la etajul 1 al locuinței părinților, pe motiv că toate ușile au fost zăvorâte.

„Sunt ușile închise, am ieșit pe geam. Am ieșit pe geam… la etajul 1”, i-a dezvăluit Fulgy unuia dintre agenți.

După intervenția polițiștilor, neavând cum să-și împiedice fiul să plece, Ioniță de la Clejani a trebuit să-l lase pe Fulgy să plece unde dorește. Tânărul a mers să se întâlnească cu iubita sa, după cum a mărturisit.

Într-un alt video, Fulgy a anunțat că așteaptă să se trezească tatăl său deoarece își dorește să se împace cu el, după escapade din noapte.