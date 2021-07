Cel puțin aceasta este impresia care transpare dintr-o serie de mesaje pe care le-a transmis tatălui său. Fulgy a postat pe pe rețelele de socializare o conversație, cu Ioniță de la Clejani, în care îi transmite că nu mai dorește să aibă de-a face cu el.

„După ce se termină tot, să nu te mai bagi în seamă cu mine câte zile mai trăiești. O să auzi de mine și o să plângi toată viața ta”, i-a transmis Fulgy lui Ioniță de la Clejani, vizibil iritat.

La câteva ore distanță, celebrul lăutar a răspuns, tot printr-un mesaj, încercând să aplaneze situația și să-l determine pe fiul său cel mic să revină la sentimente mai bune și să se liniștească. El l-a asigurat pe Fulgy că totul va reveni la normal și că momentele dificile pe care le încearcă vor fi depășite.

„Luni vine cineva care se ocupă de Adsense, o să te ajute să-ți recuperezi contul și celelalte date pe care tu le-ai introdus și nu ți le mai amintești. Fii cuminte și Doamne ajută! Va fi bine, sunt sigur, că vom fi din nou cea mai puternică familie. Acest episod va trece!”, i-a transmis Ioniță de la Clejani în răspunsul pe care i l-a transmis.

Internauții îi cer să dea dovadă de maturitate

Fulgy a postat convorbirea cu tatăl său pe o rețea de socializare, însă reacțiile internauților nu au fost cele așteptate. Aceștia l-au criticat pentru postări și i-au sugerat să se împace cu părinții săi.

„Fulgy, tu acum ești în faza de revoltă pentru traumele din copilărie. Se vede clar că ați suferit anumite traume. Ăsta e rezultatul pentru durerea produsă. Dar încearcă să depășești această etapă să îți ierți părinții dacă au greșit cu ceva așa cum și ei te-au iertat.

Niciun părinte nu e perfect, fiecare mai greșește pe undeva. Nu lăsa pe nimeni să îți destrame familia! Tu ai suflet bun și de aceea ai asimilat această durere și multă nedreptate. Erau alte vremuri unde tiparul de creștere era altul pentru că nu era acces la dezvoltare personală/psihologie. Discută calm cu ei tot ce te doare pentru că ei sa poată să facă ceva pentru remediere.

Procesul vindecării oricărei traume este: conștientizare-acceptare-vindecare/iertare. Vindecă durerea sufletească și iartă-i pe părinți pentru a-i scăpa de vinovăție. Împacă-te cu trecutul și prezentul va fi bun”, sună unul dintre mesajele primite.

Fulgy, dezvăluiri șocante din trecut

De curând, Fulgy a făcut o serie de dezvăluiri șocante din trecutul familiei sale. Într-o înregistrare live, pe rețelele de socializare el a povestit că sora sa mai mare, Margherita, ar fi fost violată de Dan Bursuc. Acest lucru, spune Fulgy, în filmare, s-ar fi petrecut pe vremea când fata avea 13 sau 14 ani.

„Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

Incidentul nu a fost confirmat până la acest moment de nici una dintre părțile implicate.

Fulgy se află în arest la domiciliu, fiind reținut de poliție după ce a încălcat legea în mai multe rânduri.