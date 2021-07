Cei doi artişti au avut necazuri in partea celor doi fii. Margherita, care a provocat în cursul anului trecut un accident rutier după ce s-a urcat la volan sub influența drogurilor, a scris pe social media: „Sunt foarte bine. Arăt foarte bine. 90-60-90. 55 de kilograme. Sunt foarte fericită! Îi mulțumesc mamei că sunt în corpul acesta perfect. Îmi place foarte mult să scriu, îmi place lingvistica. Lucrez foarte mult la proiectele mele. Mie îmi place foarte mult să scriu. O să scriu o carte. În curând, voi lansa o colecţie de haine, cu inspiraţie din America”, spunea Margherita.

Ioniță de la Clejani: Dragilor, aveți grijă de copiii dumneavoastră

„Dragilor, aveți grijă de copiii dumneavoastră, nu credeți toți oamenii care vin spre dumneavoastră… Spre noi vin. Eu am rupt interfonul și l-am băgat în coșul de gunoi. Știți de ce nu mai am interfon? Pentru că vin fel și fel de oameni la porta mea. Am acceptat să vină televiziunile acasă, asta e, mi-am asumat… Mi-am rupt interfonul și l-am băgat în gunoi ca să nu mai fim sunați. Nu toată lumea care te pupă… unii îți lasă venin și sunt numai pe interes. Aveți grijă de copii, decât să scrieți mesaje rele este mult mai bine să faci niște povețe, niște sfaturi… E ușor să faci un rău, binele se face greu”, a transmis Ioniță de la Clejani, potrivit Impact.