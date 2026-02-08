Fulgy a anunțat când o iartă pe mama sa, Viorica de la Clejani. E dată în calendar

După ce și-au adresat cuvinte extrem de dure pe rețelele de socializare, iată că acum Fulgy și mama lui încearcă o pace șubredă. Practic, băiatul Vioricăi i-a explicat într-un video că o iartă!

Băiatul Clejanilor care în ultimele săptămâni a avut numai cuvinte de ocară la adresa mamei lui pare să își revină. Nu de alta, dar pe 13 februarie este ziua de naștere a mamei lui, așa că acționează în consecință. Acesta nu își cere iertare, dar îi spune Vioricăi faptul că o iartă.

”Pe 13 februarie, de ziua mamei mele, Viorica Manole care mi-a dat viață, o iert! Că nu a fost lângă mine, la toate spectacolele astea frumoase. Că ea nu a făcut în viața ei un astfel de spectacol”, a spus artistul cu ochii în lacrimi și cu o icoană în mână.

Pe de altă parte, cel care ar fi oprit-o pe Viorica să vină ar fi fost nimeni altul decât Ioniță, tatăl lui Fulgy. ”Dar nici supărat nu am fost pe ea, că știu că îl ascultă pe tatăl meu.

Și pentru asta eu o să o respect toată viața mea pe mama mea, că indiferent de ce s-a întâmplat, și s-au întâmplat, e mama mea”, a explicat pianistul.

Pare-se că ce l-a supărat cel mai tare Fulgy a fost situația legată de concertele lui. Mai exact faptul că familia nu a fost alături de el când a cântat cu filarmonica din Dubai.

Deși la acel moment nu a spus nimic despre asta, câteva zile mai târziu a avut mai multe ieșiri nervoase la adresa mamei lui. Aceasta din urmă a ieșit public și i-a spus că și ea îl reneagă în calitate de fiu. Asta deși cei doi își jurau iubire veșnică fix acum un an de ziua artistei.