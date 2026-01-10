Fulgy dă din casă: A făcut familia mea atâtea ilegalități, de nu vreți să știți

Fulgy face dezvăluiri tulburătoare legat de familia lui și ce s-ar fi întâmplat de fapt cu el în România. Ba mai mult, el spune că părinții lui ar fi comis multe ilegalități.

Artistul a postat mai multe clipuri în care a făcut acuzații șocante la adresa părinților. „Iar domnul Ioniță de la Clejani mergea cu pastilele de 900 de miligrame după el. A făcut familia mea atâtea ilegalități, Doamne!

De ce i-ar amenința altfel Cămătarii și alții? Că ei sunt niște lăutari și atât. Țigani inculți, asta e familia mea. Nu mă interesează ce zice lumea, o să-mi dați dreptate”, a spus el.

Mai departe cântărețul și-a jignit părinții și a încercat să îl împace pe Dan Bursuc. „Ce reacție a avut tata când i-am dat cu palma? La pușcărie nenorocitule și l-a rugat mama mult să nu mai bage a șasea oară la spital. Eu ducându-mă pe afară cu Bursuc cu toată lumea am aflat ce nenorociri au făcut ei.

Tata e un pămpălău, e în niște grupuri masonice și de când a făcut ritualul cu sabie în coșciug, tatăl meu nu mai e tatăl meu. Că eu îl imploram să mă scoată din spital și el nimic”, a mai spus Fulgy.

Una dintre cele mai șocante afirmații are legătură cu faptul că Viorica iubește animalele. Ar exista și un motiv ascuns pentru acest lucru. „Știți de ce iubește Viorica de la Clejani animalele? Mai ales cățeii? Că într-o seară când nu putea ea să doarmă din cauza cățelului vecinului i-a pus în chiftea otravă și l-a omorât și când a văzut cum se chinuie cățelul a luat-o razna și a început să plângă”, a povestit băiatul Clejanilor.

Toate aceste afirmații par să îi tulbure pe cei doi soți, sau cel puțin pe Ioniță. Acesta a fost filmat chiar de Viorica atunci când era extrem de gânditor și nu părea să fie mulțumit de ceva.