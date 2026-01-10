Monden

Fulgy dă din casă: A făcut familia mea atâtea ilegalități, de nu vreți să știți

Comentează știrea
Fulgy dă din casă: A făcut familia mea atâtea ilegalități, de nu vreți să știți
Din cuprinsul articolului

Fulgy face dezvăluiri tulburătoare legat de familia lui și ce s-ar fi întâmplat de fapt cu el în România. Ba mai mult, el spune că părinții lui ar fi comis multe ilegalități.

Fulgy se dezlănțuie

        Artistul a postat mai multe clipuri în care a făcut acuzații șocante la adresa părinților. „Iar domnul Ioniță de la Clejani mergea cu pastilele de 900 de miligrame după el. A făcut familia mea atâtea ilegalități, Doamne!

       De ce i-ar amenința altfel Cămătarii și alții? Că ei sunt niște lăutari și atât. Țigani inculți, asta e familia mea. Nu mă interesează ce zice lumea, o să-mi dați dreptate”, a spus el.

Tirul a continuat

         Mai departe cântărețul și-a jignit părinții și a încercat să îl împace pe Dan Bursuc. „Ce reacție a avut tata când i-am dat cu palma? La pușcărie nenorocitule și l-a rugat mama mult să nu mai bage a șasea oară la spital. Eu ducându-mă pe afară cu Bursuc cu toată lumea am aflat ce nenorociri au făcut ei.

Cel mai absurd motiv pentru care, în București, poți plăti o amendă de 200 de lei
Cel mai absurd motiv pentru care, în București, poți plăti o amendă de 200 de lei
Cum arată riscul suveran în 2026 pe harta datoriilor publice și unde se situează România. De ce statele intră într-o zonă periculoasă
Cum arată riscul suveran în 2026 pe harta datoriilor publice și unde se situează România. De ce statele intră într-o zonă periculoasă

          Tata e un pămpălău, e în niște grupuri masonice și de când a făcut ritualul cu sabie în coșciug, tatăl meu nu mai e tatăl meu. Că eu îl imploram să mă scoată din spital și el nimic”, a mai spus Fulgy.

De ce iubește Viorica animalele

         Una dintre cele mai șocante afirmații are legătură cu faptul că Viorica iubește animalele. Ar exista și un motiv ascuns pentru acest lucru. „Știți de ce iubește Viorica de la Clejani animalele? Mai ales cățeii? Că într-o seară când nu putea ea să doarmă din cauza cățelului vecinului i-a pus în chiftea otravă și l-a omorât și când a văzut cum se chinuie cățelul a luat-o razna și a început să plângă”, a povestit băiatul Clejanilor.

Screenshot

          Toate aceste afirmații par să îi tulbure pe cei doi soți, sau cel puțin pe Ioniță. Acesta a fost filmat chiar de Viorica atunci când era extrem de gânditor și nu părea să fie mulțumit de ceva.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:14 - Cine este fostul militar american, găsit mort într-un apartament din Otopeni. Partenera lui de viață este româncă
13:02 - Cel mai absurd motiv pentru care, în București, poți plăti o amendă de 200 de lei
12:55 - Tot mai puțini tineri beau alcool. Generația Z schimbă petrecerile
12:46 - Lumea pe abonament. Cum au ajuns oamenii să plătească lunar pentru aproape orice
12:35 - Cum arată riscul suveran în 2026 pe harta datoriilor publice și unde se situează România. De ce statele intră într-o ...
12:30 - Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale