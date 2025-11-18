S-a rupt lanțul de iubire între Fulgy și mama lui. Ce a putut să-i spună Vioricăi de la Clejani

Fulgy se dezice de cea care i-a dat viață, asta deși în urmă cu doar câteva luni îi declara iubire veșnică. Acesta a jignit-o pe Viorica și pe sora lui Margherita, pe rețelele de socializare.

Băiatul Clejanilor și-a jignit mama pe rețelele de socializare. ”Când am fost la psiholog profesional de la Cita din Spania, oamenii au cerut urgent terapie de familie. Mama e schizofrenică, sor-mea e paranoia.

Singurii care nu avem nimic sunt eu cu tata. Pe bune acum, Doamne-ferește de asemenea soartă ce am avut eu cu familia asta cu femeile. Astea două care toată viața lor s-au bătut și s-au blestemat”, a scris acesta.

Ba mai mult, a făcut publice detalii despre familia mamei sale. ”Tatăl mamei mele a murit de la alcool. Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa.

Luați pastile acum și duceți-vă nu după Bursuc, după pământ, mai sunteți și la televizor vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit cu stupizenia voastră de schizofrenice cu traume”, a mai susținut Fulgy.

Ba mai mult, i-a sugerat tatălui său pe care acum 5 ani a vrut să-l bată că e mai bine să divorțeze. ”Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani.

Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”, a conchis Fulgy. Cert este că a făcut publice și capturi dintr-o conversație cu mama lui, în care aceasta îi cerea să se potolească. Doar că rugămințile Vioricăi nu l-au înduplecat pe Fulgy, care pare mai furios ca oricând. Care sunt motivele pentru care în ultima perioadă acesta are un astfel de comportament, nu știm. Cert este că pe zi ce trece, pare să degenereze.