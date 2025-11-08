Primele imagini cu Marga în Dubai. Fiica lui Ioniță și a Vioricăi, abătută peste hotare

A dispărut din spațiul public, dar iată că Margherita Clejanilor și-a făcut apariția în Dubai. Mai exact într-o imagine în care este surprinsă alături de familia ei, prin luxosul oraș.

Dacă fiul familiei de lăutari a tot făcut furori în ultima perioadă, sora lui a intrat într-un con de umbră. După ce a făcut acel accident în care a fost surprinsă sub influența substanțelor interzise, Marga a fost o bună perioadă în atenția publicului.

A încercat să își facă și o afacere cu haine, dar nu pre i-a ieșit. În cele din urmă a renunțat și la acest lucru și a dispărut din viața publică. Ba chiar și din concertele mamei sale s-a dat dusă fiind înlocuită cu o nepoată a Vioricăi.

De altfel nici în imaginile surprinse, Marga nu pare să fie în culmea fericirii. Merge pe stradă, dar nu este încântată de ceea ce se întâmplă. Nu zâmbește nu este exuberantă.

Practic face act de prezență pentru familia ei. Care este motivul pentru care a dispărut din viața publică și de ce s-a retras într-un con de umbră, numai ea știe.

Pe de altă parte, la polul opus este Fulgy, fratele Margăi. Acesta și-a pus în cap toată România în ultimele trei săptămâni. A început prin a-i înjura pe români și a le spune că sunt o națiune de ”sclavi”. Mai apoi a început să adreseze diferite jigniri mai multor artiști. Ca să termine făcând acuzații la adresa lui Sile Cămătaru și fiului său.

Ulterior a început să îți retragă cuvintele la adresa fraților Cămătaru și nu numai. Nu de alta, dar mai mulți interlopi începuseră deja să îi explice că există riscul să fie bătut. Între timp, Fulgy s-a mai potolit, rămâne numai de văzut până când.