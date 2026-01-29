Monden

Viorica de la Clejani își reneagă fiul. Fulgy își amenință tatăl cu moartea

Viorica de la Clejani își reneagă fiul. Fulgy își amenință tatăl cu moartea Viorica de la Clejani. Sursa foto: Instagram
Viorica de la Clejani a postat pe tiktok un filmuleț în care îl reneagă pe Fulgy, băiatul ei. Cei doi sunt într-un răzoi continuu, de când fiul celebrei artiste face tot felul de afirmații inclusiv la adresa familiei.

Viorica de la Clejani sătulă de Fulgy

Artista pare să se fi săturat de toate afirmațiile scandaloase pe care fiul său le face constant pe rețelele de socializare. Aceasta a transmis un mesaj tuturor celor care îi scriu.

Fulgy și Viorica de la Clejani

Fulgy și Viorica de la Clejani. Sursa foto Arhiva EVZ

”Vă rog foarte frumos să nu mai îmi trimiteție mie mesaje cu ce face Fulgy, Pentru mine, acest copil Fulgy, nu mai există. Mă lepăd, Dumnezeu să îl binecuvânteze și să îi lumineze mintea. Amin!„, a spus aceasta.

Replica lui Fulgy

Fiul cântăreței nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat o replică pe măsură. ”Toată viața ne-a ținut ”din scurt”, numai în casă ca nu cumva să ieșim afară și să aflu cât de lături ieftine pot fi niște părinți inculți, needucați, care toată viața lor au păcălit poporul cu televizorul. Criminali legali, păcălici de meserie și oameni care iubesc banii pentru că s-au născut într-o sărăcie cruntă.

Profită și de verișoara mea pe care o ia cu japca la TV, o bate, o ceartă dacă nu o ascultă și manipulează și o controlează pe 2-3 lei. Că toată familia ei și neamul ei sunt cerșetori sau jucători la cazino”, a spus la rândul său artistul.

Îl amenință pe Ioniță

Însă cel mai dur mesaj a fost scris de Fulgy în urmă cu doar câteva ore. ”Dacă tatăl meu astăzi nu inițiază divorțul eu renunț la viață. Atenție mare, nu e de joacă!„, a mai spus acesta.

Sunt deja câteva luni, de când băiatul Clejanilor apare cu tot felul de afirmații scandaloase pe rețelele de socializare. Se pare că părinții au încercat să îl oprească, dar nu au avut foarte mare succes în acest sens.

