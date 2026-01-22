Monden

Ioniță de la Clejani, pus de Fulgy să-l renege sub amenințări

Ioniță de la Clejani a fost filmat de fiul său în timp ce acesta din urmă îi spune să îl renege. Nu de alta, dar altfel va publica mai multe imagini.

Ioniță de la Clejani, palid, amenințat de Fulgy

Celebrul lăutar trece prin momente foarte complicate. Mai ales de când băiatul lui are tot felul de ieșiri pe rețelele de socializare, acolo unde provoacă foarte multe scandaluri. Într-un clip, celebrul Ioniță apare în timp ce Fulgy îl amenință.

”Spune, că o să tai tot și nu dau. Dar spune ce ți-am spus ”tu nu mai ești băiatul meu și te reneg”. Așa vrei tu să spun? ”Tu nu mai ești băiatul meu și te reneg pentru că nu mă asculți”, a repetat Ioniță fără să stea pe gânduri.

Relație tată-fiu cu scandal

Cei doi au o relație destul de complicată, mai ales că la un moment dat Ioniță a făcut plângere împotriva fiului său. În urmă cu 5 ani, când Fulgy avea probleme cu substanțele psihotrope, Ioniță l-a acuzat că ar fi încercat să-l agreseze. Drept urmare a chemat poliția, iar atunci Fulgy a fost pus sub tratament cu supraveghere.

Ulterior acesta a dezvăluit în urmă cu câteva săptămâni că era practic ”anesteziat” cu medicamente aproape tot timpul. De altfel, Fulgy dă vina pe tatăl său pentru ceea ce s-a întâmplat cu el în trecut și cu internarea la Obregia.

Fulgy nu mai vine acasă

Deși spunea că la începutul lunii ianuarie va ajunge în București, între timp, acesta s-a răzgândit. Cu toate acestea este extrem de viral pe rețelele de socializare. Acolo postează diferite afirmații legate de mai multe persoane din lumea showbizului românesc.

Astfel că a stârnit rumori și mulți dintre cei vizați au promis că se răzbună. Probabil din acest motiv, băiatul Clejanilor a decis că mai bine stă în Dubai, acolo unde este în siguranță.

