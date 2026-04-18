Serghei Mizil despre Fulgy: e ca în cazul fratelui meu care a murit la 35 de ani

Sergjei Mizil a explicat că situația lui Fulgy îi amintește de cea a fratelui său care a murit la 35 de ani. Omul de afaceri a spus că familia lui a încercat tot ce se putea, însă fratele său nu a mai putut fi salvat.

Omul de afaceri a spus că situația lui Fulgy i-a amintit de cea a fratelui său și a încercat să îi disculpe pe părinți. ”L-a luat poliția nu că se sinucide, ci că aruncă blocul în aer. Că dacă îi chema că vrea să se sinucidă nu veneau, dar ar trebui să vină, ar trebui să existe oameni de prevenție, oameni care să vorbească cu persoane aflate în astfel de situații.

Sunt mulți care dau vina pe părinți, dar nu e așa. Pentru că în clip în care o iau pe cărare nu mai poate să facă părintele nimic”, a spus acesta.

De altfel, Serghei a povestit situația dramatică prin care a trecut cu fratele său. ”Noi am avut cazul cu fratele meu, s-a chinuit tata și noi toată familia cu toate figurile. A murit la 35 de ani în parc. Ajunsesem să-l ținem închis în subsol.

L-au dat la școala militară, nu a ținut. I-a luat casă, a vândut-o. L-am căsătorit, a divorțat. Tata care era voia să încerce orice tot zicea: să vorbim în stânga și în dreapta. Dar i-am spus: măi, tată, nu e așa”, a mai povestit omul de afaceri.

Ba chiar a existat un episod dramatic în care fratele lui ar fi încercat să o atace pe mama lor. ”Până când, a venit cu un altul și au vrut să o strângă de gât pe mama. Norocul ei că avea lanț la ușă. Că a vrut să strângă de gât să ia toate tablourile din casă. Nu ai ce îi face nene, nu ai cum. Adică eu și familia trecâdn prin chestiile astea, am atâția prieteni care au avut copii care au murit și nu au avut ce să facă.

Deci nu e vina părinților. Nu avem instituții care să se ocupe. Nu există prevenie nici în școală, niic la televiziuni. În Germania de exemplu, cei care sunt pe heroină sunt monitorizați non-stop de poliție”, a încheiat acesta.