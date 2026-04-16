Serghei Mizil, împăcarea anului. Cu cine a decis să îngroape securea războiului de Paști

Serghei Mizil a făcut dezvăluirea anului că a decis să îngroapse securea războiului cu unul dintre ”dușmanii” săi. Este vorba despre un personaj din lumea afacerilor, dar și mondenă cu care era certat de câțiva ani.

Omul de afaceri a explicat într-un clip postat pe contul său că a decis să dea telefonul de împăcare unei anumite doamnă cu, care era certat de ceva ani.

”Cu ocazia sărbătorilor pascale, vă anunț, sunt primul care face acest anunț, ca să vedeți ce om sunt și ce gândire profundă am. E adevărat, cu ajutorul lui Adiță am făcut asta, dar m-am împăcat cu doamna Tatoiu”, a spus Serghei Mizil.

Așa cum îi stă bine unui domn, cel care a făcut primul pas spre împăcare a fost Serghei. ”Am sunat-o și i-am spus că îmi cer scuze, dacă am fost vreodată verbal agresiv cu ea, că nu am nimic de împărțit cu dumneai, chiar îmi e foarte simpatică, și că vreau să ne împăcăm și să vorbim”.

Gestul omul de afaceri a fost bine primit de către fosta profesoară de matematică. ”Și m-a luat și mi-a zis că mi-a venit mintea la cap, într-un târziu”, a mai spus Serghei. Cert este că a vrut să le dea peste nas celor care l-au vorbit de rău. ” Ziceați că nu mă împac cu lumea. Deci de azi înainte cu doamna Tatoiu sunt prieten”, a încheiat Serghei Mizil.

Acum 14 ani, între cei doi a izbucnit un conflict chiar la o emisiune televizată. Invitat prin telefon să discute pe un anumit subiect, Serghei Mizil era întrerupt mai mereu de Monica Tatoiu, aflată în platou.

Drept urmare acela a fost momentul în care Serghei s-a enervat și a spus anumite lucruri, nu tocmai potrivite. Ulterior acesta a afirmat despre femeia de afaceri că își dă cu părerea despre orice fără să aibă argumente.