A fost sau nu înșelată Monica Tatoiu? Fosta profesoară spune pe șleau prin ce a trecut

Monica Tatoiu a vorbit despre viața ei personală fără ascunzinșuri. Aceasta a povestit dacă a fost înșelată, dar și care ar fi unicul motiv de divorț.

Deși nu mai dorm de ani buni împreună, Monica Tatoiu este sigură că soțul nu a înșelat-o niciodată. ”Niciodată nu am simțit că soțul meu a călcat strâmb. De când l-am luat mi-am dat seama că nu le are cu din astea el. Sunt două situații când îl simt că mustăcește. Când descoperă că are o problemă la stomac sau niște chestiuni medicale.

Când vine și îmi spune: hai să-ți zic ceva, e clar că e chestiune de sănătate. Și bărbații când e vorba de sănătate, sunt diferiți de noi. Tatăl meu era doctor, dar când venea cineva să îi facă injecții era circul de pe lume.”, a povestit fosta profesoară.

Iar momentele cruciale mai au legătură cu afacerile, dar și cu investițiile din casă. ”Și mai e situația în care vine la mine că vrea să facă o investiție într-o afacere. Acum și-a făcut laser să tragă cu pușca. Și stă în fotoliul și și-a pus pe ușa de la toaleta un laser și trage și face tot felul.

Sau îi mai trebuie să mai cumpere nu știu ce, să mai pună un fir, o cameră, le vorbește cu mine. Toată casa mea e plină de aparate care măsoară umiditatea”, a mai explicat femeia de afaceri.

Deși are 70 de ani, Monica Tatoiu spune că nu exclude divorțul. Iar motivele sunt care mai de care mai... ”găurite”. ”Și mai am o problemă cu el, care ar putea să ducă la divorț. Eu nu înțeleg, eu nu pot să port o haină așa, dacă are găuri sau nu e în stare bună. Deci bărbatul meu are un tricou pe care nu-mi dă voie să-l arunc.

Și mai are și pantaloni rupți și pătați și când iese pe stradă mi-e și rușine că îl văd vecinii. Zici că e vindajor, și nu-mi dă voie să le arunc. Deci dacă se aude că am divorțat, am divorțat pentru că am aruncat acele haine”, a încheiat aceasta.