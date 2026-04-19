A fost sau nu înșelată Monica Tatoiu? Fosta profesoară spune pe șleau prin ce a trecut
- Maria Pană
- 19 aprilie 2026, 11:22
Monica Tatoiu a vorbit despre viața ei personală fără ascunzinșuri. Aceasta a povestit dacă a fost înșelată, dar și care ar fi unicul motiv de divorț.
Monica Tatoiu, sigură pe soț
Deși nu mai dorm de ani buni împreună, Monica Tatoiu este sigură că soțul nu a înșelat-o niciodată. ”Niciodată nu am simțit că soțul meu a călcat strâmb. De când l-am luat mi-am dat seama că nu le are cu din astea el. Sunt două situații când îl simt că mustăcește. Când descoperă că are o problemă la stomac sau niște chestiuni medicale.
Când vine și îmi spune: hai să-ți zic ceva, e clar că e chestiune de sănătate. Și bărbații când e vorba de sănătate, sunt diferiți de noi. Tatăl meu era doctor, dar când venea cineva să îi facă injecții era circul de pe lume.”, a povestit fosta profesoară.
Când sunt motive de îngrijorare
Iar momentele cruciale mai au legătură cu afacerile, dar și cu investițiile din casă. ”Și mai e situația în care vine la mine că vrea să facă o investiție într-o afacere. Acum și-a făcut laser să tragă cu pușca. Și stă în fotoliul și și-a pus pe ușa de la toaleta un laser și trage și face tot felul.
Sau îi mai trebuie să mai cumpere nu știu ce, să mai pună un fir, o cameră, le vorbește cu mine. Toată casa mea e plină de aparate care măsoară umiditatea”, a mai explicat femeia de afaceri.
Ce ar putea să ducă la divorț
Deși are 70 de ani, Monica Tatoiu spune că nu exclude divorțul. Iar motivele sunt care mai de care mai... ”găurite”. ”Și mai am o problemă cu el, care ar putea să ducă la divorț. Eu nu înțeleg, eu nu pot să port o haină așa, dacă are găuri sau nu e în stare bună. Deci bărbatul meu are un tricou pe care nu-mi dă voie să-l arunc.
Și mai are și pantaloni rupți și pătați și când iese pe stradă mi-e și rușine că îl văd vecinii. Zici că e vindajor, și nu-mi dă voie să le arunc. Deci dacă se aude că am divorțat, am divorțat pentru că am aruncat acele haine”, a încheiat aceasta.
