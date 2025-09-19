Monica Tatoiu: Divorțez! Ceartă cu soțul și intervenție a poliției

Monica Tatoiu a povestit că vacanța în Sardinia s-a transformat într-un adevărat episod tensionat. Afacerista și soțul său, Victor Tatoiu, căsătoriți de peste 40 de ani, au trecut prin momente de tensiune după ce o neînțelegere legată de biletele de feribot aproape că le-a stricat planurile de întoarcere acasă.

Potrivit Monicăi Tatoiu, totul a început în seara în care trebuiau să ajungă la feribotul care îi ducea spre Genova, pentru a putea ajunge la Timișoara, unde afacerista urma să participe la reuniunea de 50 de ani de la liceu.

„Trebuia să ajung la Timișoara pe data de 23, ca să fac întâlnirea de 50 de ani la liceu. L-am întrebat pe Tatoiu când plecăm? Pe data de 19. Seara, la 8 și jumătate, după ce am alergat prin Sardinia, trebuia să ajungem la feribot... și ne zice ăla: «nu vă supărați, biletul este pentru mâine»”, a povestit afacerista pentruRomânia TV.

Situația părea fără ieșire, însă în ultimele minute înainte ca ancora să fie ridicată, Monica și Victor au reușit să urce pe vas, dar tensiunea dintre cei doi a atins cote maxime. Afacerista a spus că a vrut să divorțeze de soțul său în momentul respectiv.

„A venit poliția să mă țină în brațe. Practic, polițistul mi-a salvat căsnicia. «Divorțez!». Polițistul mi-a zis: «Doamna Tatoiu, nu divorțați, domnul Tatoiu o să vină cu biletul»”, a mai spus Monica, explicând că reacția ei a fost una spontană, generată de stresul și oboseala acumulată.

Monica Tatoiu a recunoscut că, în ciuda celor patru decenii de căsnicie, există momente tensionate chiar și în vacanță. Afacerista a subliniat că acest episod nu schimbă fundamentul relației lor, ci scoate în evidență micile conflicte care pot apărea într-o relație de lungă durată.

În mod surprinzător, umorul și spontaneitatea au fost elemente-cheie care au detensionat situația, Monica remarcând și prezența unei pianiste ucrainence la bord, care a acompaniat momentele de relaxare pe feribot.

Pe lângă tensiunile din vacanță, Monica Tatoiu a povestit și despre modul în care își organizează locuința în stil Feng Shui pentru a atrage energii pozitive. Casa afaceristei este decorată cu statuete Buddha și cristale gigantice menite să protejeze familia și să armonizeze energiile în anul 2026, pe care aceasta îl consideră „un an cu boli și pierderi mari”.

„Aceste obiecte sunt pentru unitatea familiei și pentru energiile pozitive, pentru protecția familiei. Ele sunt îndreptate spre ușă, pe unde vin și binele, și răul, și ele selectează ce este bine pentru familie”, a explicat Monica.

Afacerista a detaliat și modul în care obiectele feng shui sunt folosite pentru protecția familiei în viața de zi cu zi: de la Buddha Medicine care supraveghează focul făcut de soțul ei, la statuetele care atrag sănătatea și prosperitatea. Prin această atenție la detalii, afacerista arată cum încearcă să gestioneze și echilibrul familial, chiar și după aproape cinci decenii de căsnicie.