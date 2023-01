Monica Tatoiu a dezvăluit marele secret din viața ei. Povestea e demnă de un film de acțiune

Monica Tatoiu este cunoscută ca o femeie puternică, care nu ezită să își spună părerea despre unele dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului. Femeie de afaceri de succes, fostă profesoară de matematică, iar acum fericită pensionară, după cum spune chiar ea, Monica Tatoiu a făcut mai multe dezvăluiri despre viața ei.

A colaborat cu Serviciile

Monica Tatoiu a mărturisit că a colaborat cu Serviciile Secrete și că nu regretă acest lucru. „Am lucrat cu Serviciile înainte, că mi-a plăcut. Asta e în premieră. Și mâine aș face la fel. Dar nu din alea cum scrie în cărțile patriotice, nu. Dacă vrei să știi cine învârte treburile într-o ambasadă, nu e ambasadorul, nu este atașatul militar.

De regulă omul cu informațiile e atașatul cultural. Cu cât e mai mare țara, cu atât cultura e mai importantă. Mâine aș face la fel”, a mărturisit Monica Tatoiu, la podcastul ,,Tare de tot”, moderat de Viorel Grigoriu.

Iubire secretă

Monica Tatoiu spune chiar că a trăit o poveste de iubire cu un om important din cadrul Serviciilor Secrete. Ea se compară cu celebra spioană Mata Hari.

,,Am fost iubita unui mare om din Servicii. Acum 37 de ani. Dintr-o țară străină. Am fost un fel de Mata Hari. Nu pot să-i spun numele, am copil. Sunt pasionată de Servicii Secrete. O să spun totul într-un jurnal care o să apară după moartea mea”, a declarat Monica Tatoiu în emisiunea ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Relația cu soțul

Monica Tatoiu a recunoscut că în tinerețe și-a înșelat partenerii, dar spune că i-a fost mereu fidelă lui Victor Tatoiu cu care este căsătorită de 40 de ani. Cei doi nu mai dorm însă împreună.

„Eu nu dorm cu el, eu dorm singură cu pisica. Domnul Tatoiu doarme cu pisica lui. Eu mă culc la ora 22.00, 23.00, el se culcă la 21.00 și se trezește la 6.00. La 67 de ani nu mai ai nicio plăcere să te deranjezi unul pe altul”, a declarat Monica Tatoiu la un post de televiziune.