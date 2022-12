Monica Tatoiu a mărturisit cum decurge relația cu soțul ei. „Eu nu dorm cu el. Nu mai ai nicio plăcere”

Monica Tatoiu este una dintre cele mai sincere femei din lumea mondenă. Femeia de afaceri a avut un nou moment de sinceritate și a spus cum decurge căsnicia ei. Monica a mărturisit că a reușit să găsească un echilibru în mariajul său. Vedeta a spus că ea își petrece nopțile alături de pisica sa cu care și doarme. Tatoiu nu mai doarme alături de soțul ei. Bărbatul a urmat exemplul soției sale și doarme și el cu pisica sa.

„Eu nu dorm cu el, eu dorm singură cu pisica. Domnul Tatoiu doarme cu pisica lui, eu cu pisica mea, fiecare cu pisica lui. Eu mă culc la ora 10, 11, unu noaptea, el se culcă la 9 și se trezește la 6. La 67 de ani nu mai ai nicio plăcere să te deranjezi unul pe altul”, a declarat Monica Tatoiu la un post de televiziune. Femeia a mai adăugat că în ciuda faptului că nu împart același pat, ea se întâlnește în fiecare dimineață cu soțul ei pentru a-și bea cafeaua.

De ce se ceartă Monica Tatoiu cu soțul ei

Vedeta a mai spus într-un alt interviu care sunt motivele care au determinat certuri între ea și soțul ei după aproximativ 40 de ani de căsătorie. „După ce am stat atâta timp bot în bot cu Tatoiu, m-aș duce în Cosmos! Noi nu ne certăm (n.r. râde). Vă dați seama, după 37-38 de ani, nu ne mai certăm… doar că el are niște idei politice, eu am altele și numai de aici încep discuțiile”.

Monica Tatoiu a mai dezvăluit că ea și soțul ei au idei destul de diferite și partenerul ei chiar o numește „Putinistă”. Femeia a mai adăugat că războiul din Ucraina le-a mai dat subiecte de discuție. „Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”, a mai dezvăluit Monica Tatoiu, pentru Fanatik.