Război în Ucraina, ziua 298. Planul secret al lui Vladimir Putin. CIA nu crede în negocieri de pace prea curând. Video

Ucraina ia în calcul o a doua invazie din nord, asupra capitalei Kiev, la începutul anului viitor, în preajma zilei de 24 februarie. Kievul se teme că Vladimir Putin ar putea avea un plan secret prin care să atace Kievul pentru a doua oară, conform Serviciilor Secrete din Ucraina. Experții militari sunt de părere că un astfel de scenariu nu este logic în acest moment dat fiind că forțele rusești sunt în retragere în Ucraina. Rusia pierde câteva sute de soldați în fiecare zi, potrivit MSN.

În est, armata ucraineană se află la porțile orașului Svatove după o contraofensivă care a eliberat sute de kilometri pătrați în doar câteva zile. În sud, a fost eliberat orașul Herson, singura reședință regional ocupat de ruși.

Armata rusă mai desfășoară operațiuni ofensive doar în Donbas, împotriva orașelor Bakhmut și Avdiivka. Atacurile nu au adus rezultate semnificative, iar rușii pierd mii de trupe, tancuri și echipamente militare. Aici este vorba, mai mult de ambiția lui Evgheni Prigojin, fondatorul companiei de mercenari Wagner. Mercenarii ruși sunt desfășurați în zona Bakhmut, iar Prihojin forțează o victorie de moral.

Vladimir Putin și-ar putea pregăti forțele pentru o operațiune ofensivă surpriză de iarnă, se tem ucrainenii, în următoarele săptămâni. Iar Kievul ar putea fi o posibilă țintă.

„Rusia ar putea stabili condiții pentru a conduce o nouă ofensivă împotriva Ucrainei – posibil contra Kievului – în iarna anului 2023. Este extrem de puțin probabil ca un astfel de atac să reușească. Un atac rusesc din Belarus nu este iminent în acest moment”, a evaluat Institutul pentru Studiul Războiului într-una dintre actualizările operaționale.

Mai multe trupe rusești sunt cantonate în Belarus și ar putea forma o nouă unitate comună cu armata Minsk-ului. Vladimir Putin ar putea încerca o nouă operațiune pentru atinge obiective maximale și se pregătește pentru un război care poate dura luni, dacă nu ani.

În acest moment, Moscova pune presiune asupra Ucrainei prin utilizarea rachetelor balistice și de croazieră împotriva orașelor și a infrastructurii critice. Ca urmare, cea mai mare parte a țării este fără electricitate, internet, apă și căldură. O potențială ofensivă de iarnă împotriva Kievului ar avea probabil scopul de a constrânge Ucraina să ofere concesii sau să facă presiuni asupra susținătorilor occidentali ai Ucrainei să-l determine pe Volodimir Zelenski să negocieze. În esență, însă, armata rusă nu și-a depășit deficiențele și un potențial atac de iarnă este foarte probabil să eșueze.

Oficialii serviciilor de informații din Ucraina susțin că au primit peste 1,2 milioane de apeluri telefonice din partea soldaților ruși care doresc să se predea. Armata ucraineană a pus la dispoziția trupelor rusești un număr gratuit de telefon unde pot apela în condițiile în care doresc să se predea.

Linia telefonică a fost Intitulată „Vreau să trăiesc”, iar operatorii care intră în contact cu soldații rui ce vor să dezerteze îi învață cum anume să procedeze. Linia telefonică „Vreau să trăiesc” le permite rușilor să se predea atât individual sau împreună cu unitățile lor lor.

Informația a fost prezentată de reprezentantul Direcției de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev, Andriy Yusov, pe 17 decembrie.

The situation has improved 👍 more in the sitrep later tonight. #Bakhmut pic.twitter.com/cMJp5UbZi5

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 17, 2022