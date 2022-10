Războiul foamei în Rusia. Cum își umilește Putin poporul. Video

Pe fondul criticilor la adresa guvernului din cauza mobilizării „parțiale” și a eșecurilor în războiul din Ucraina, autoritățile din Ijevsk au recurs la o metodă iscusită și bine pusă la punct: „distribuirea” gratuită a alimentelor.

Duminică, 23 octombrie, pe internet au apărut filmări de la Ijevsk, în care o mulțime înfometată s-a repezit să ia pepenii puși pe pământ. Copiii, adulți și pensionarii s-au îmbrâncit pentru a prinde câte un pepene. În total, au fost distribuite până la 10 tone de pepeni.

Mulți internauți sunt siguri că pepenii verzi au fost aduși din Ucraina, iar rușii au fost criticați și acuzați că au arătat, încă o dată, natura lor sălbatică.

This is the city of izhevsk (russia). People are fighting for „free” watermelons that were, most likely, stolen from #Kherson region that is famous for its watermelons in #Ukraine. russia is a country of thieves. #UkraineUnderAttack #ArmUkraineNow https://t.co/m0GoKO2dZ3

— Olha Drozd (@olha_drozd) October 24, 2022