Politica Anamaria Gavrilă, candidata POT la prezidențiale, despre Anca Alexandrescu: Sifoana frustrărilor. Video







Anamaria Gavrilă, candidata POT la alegerile prezidenţiale, după ce Călin Georgescu a fost respins atât de BEC, cât şi de CCR, o ataca în termeni foarte duri pe Anca Alexandrescu în urmă cu câteva luni.

Anamaria Gavrilă, critici dure la adresa Ancăi Alexandrescu

Anamaria Gavrilă a fost invitată miercuri, 12 martie, la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, pentru a discuta despre candidatura sa.

Dar, în urmă cu cteva luni, mai exact în noiembrie 2024, Anamaria Gavrilă avea o opinie total diferită despre Anca Alexandrescu. Atunci, o caracteriza drept „sifoană” și „parte din sistem”.

„Călin Georgescu, de 14 ani de zile, nu a făcut afaceri cu statul, nu a cerut nimănui niciun ban, şi-a dedicat din timpul lui, din efortul lui, din energia lui, să promoveze valorile şi principiile de care naţiunea română are nevoie, pentru a ridica această încă odată această ţară din mizeria voastră, cu manipulări, cu televizorul vostru, şi cu Culisele Statului Paralel, care dintotdeauna a fost o emisiune care, de fapt, ce făcea, venea să se spună ce s-a întâmplat şi lucruri pentru care nu se mai poate acţiona acum”, spunea Anamaria Gavrilă.

Lidera POT: Sunteți parte din același sistem paralel

Anamaria Gavrilă merge mai departe cu acuzațiile și spune: „A fost o emisiune la care toată lumea să refuleze și să aibă impresia românul că se face ceva în România. Nu a fost niciodată niciun curaj doamna Alexandrescu.

Sunteți parte din același sistem paralel despre care ne vorbiți și sunți doar sifoana frustrărilor ca tensiunea din societate să aibă unde să se detensioneze în fiecare seară la emisiunea dumneavoastră, ca românul să aibă impresia, că vezi Doamne, se spune adevărul și se întâmplă ceva în țara aceasta”.

Anamaria Gavrilă: Anca Alexandrescu se urcă pe Călin Georgescu

Anamaria Gavrilă, candidata POT la alegerile prezidenţiale, mai spunea în acel video că Anca Alexandrescu nu făcea decât să spună lucruri din trecut care nu și-ar mai avea rostul în prezent.

„Nu se întâmplă nimic, doamna Alexandrescu, dumneavoastră veniți doar și ne spunți lucruri despre care noi nu mai putem acționa pentru că sunt în trecut. Așadar, inclusiv doamna Anca Alexandrescu se urcă pe Călin Georgescu spunând că, vezi Doamne, cine-i finanțează campania d-lui Călin Georgescu.

Doamna Alexandrescu, dl. Călin Georgescu, pentru că nu are cod de mandatar nici măcar nu își poate recupera banii. În loc ca dvs. să vă preocupați de unde are Ciolacu, de unde are Ciucă sau Lasconi bani, de unde vin banii în televiziune cu care vă plătesc și pe dumneavoastră, mai bine lăsați-l pe Călin Georgescu în pace că doar îi faceți și mai multă reclamă”, a conclzionat candidata POP în video.