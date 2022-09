Vladimir Putin, așteptat să anunțe mobilizarea în Rusia. Oficialii de la Casa Albă susțin că au informații sigure

Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate națională a lui Joe Biden, a anunțat că Vladimir Putin se pregătește să anunțe mobilizarea pe teritoriile rusești. Astfel, el vrea să suplimenteze trupele din Rusia care luptă pe frontul din Ucraina, în război.

„Avem informații că Putin se pregătește pentru potențiale măsuri de mobilizare”, conform postului de televiziune Nexta.

Vladimir Putin se adresează rușilor pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Momentan nu există o confirmare oficială cu privire la conținutul discursului pregătit de Vladimir Putin.

El va vorbi în condițiile în care oficiali numiți de Moscova în regiunile ocupate anunță desfășurarea unor refendumuri pentru alipirea la Rusia. Tema discursului susținut de Vladimir Putin ar putea avea legătură cu referendumurile anunțate de liderii separatiști din Donețk și Lugansk, precum și oficialii impuși de Moscova la conducerea regiunilor Herson și Zaporojie, transmite RBC.

Oficialii din regiunea separatistă Donețk au anunțat că vor organiza un referendum privind intrarea regiunii în componenţa Rusiei în perioada 23 – 27 septembrie. Perioade similare pentru organizarea referendumurilor au fost alese şi de reprezentanții din Lugansk și din regiunea Herson. În regiunea Zaporojie, oficialii Moscovei au declarat că referendumul ar putea avea loc „în următoarele zile”.

