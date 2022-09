Cine l-ar putea convinge pe Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina

Nimeni nu a reușit până acum să îl convingă pe Vladimir Putin să pună capăt războiul din Ucraina. Niciunul dintre apelurile liderilor mondiali nu a avut efectul scontat. Președintele Rusiei pare mai hotărât ca niciodată că continue invazia în Ucraina, chiar dacă armata sa a suferit în ultima perioadă mai multe înfrângeri.

Vladimit Putin a decretat miercuri mobilizarea parțială, după ce anterior a încercat să recruteze voluntari din rândul străinilor, studenților și chiar al pușcăriașilor.

Nu mai ascultă de nimeni

Alina Kabaeva, presupusa amantă a lui Vladimir Putin, a fost rugată să vorbească cu liderul de la Kremlin și să încerce să îl convingă să pună capăt războiului

„Prietenele Alinei o imploră să se ducă la Putin şi să-l convingă să încheie războiul. Se pare că preşedintele rus a ajuns în punctul în care nu mai ascultă de nimeni. Poate ea ar avea succes. La Putin se ajunge foarte greu. Este apărat de un sistem de securitate foarte elaborat, iar Alina Kabaeva se teme că dacă ar merge la Moscova, nu ar mai reuşi să plece şi să revină la copiii lor”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru PageSix, în urmă cu ceva timp.

Relație discretă

Potrivit presei occidentale Alina Kabaeva trăiește în Elveția. Ea a fost văzută rar în public, în ultimii ani. Potrivit unor informații neoficiale, Kabaeva, ar avea patru copii cu liderul rus, în vârstă de 70 de ani, dar cei doi nu au confirmat niciodată oficial acest lucru.

Se zvonește că au două fete gemene în vârstă de 7 ani, care s-au născut lângă Lugano, Elveția, în februarie 2015. Se crede că au și doi băieți, născuți în 2019. În plus, cu toții ar locui într-o cabană din Elveția.

„Alina are doi băieți și fete gemene cu Putin, care s-au născut în Elveția.Toți copiii au pașapoarte elvețiene și îmi imaginez că are și ea”, a declarat o sursă pentru Page Six despre presupușii copii ai lui Putin cu Kabaeva (38 de ani).

Chiar dacă Vladimir Putin a încercat să își țină secretă viața amoroasă, s-a scris mult despre relația sa cu Alina Kabaeva. Este una dintre cele mai decorate sportive din istoria gimnasticii ritmice, cu două medalii olimpice,14 medalii la Campionatul Mondial și 21 medalii la Campionatul European.