Tinerii ruși fug de armata lui Putin: „Acesta nu este război, e politică”. Occidentul promite azil dezertorilor

În contextul în care rețelele de socializare s-au umplut de imagini cu tineri ruși încorporați cu forța, statele occidentale se declară pregătite să-i primească pe dezertori. Germania a anunțat că va oferi azil tuturor celor care vor fugi de încorporare în armata lui Putin.

În ultimele zile, de la momentul discursului în care Vladimir Putin a declarat mobilizarea, internetul s-a umplut de imagini cu tineri ruși ce refuză încorporarea. Mulți sunt luați cu forța de polițiști, de lângă familiile care încearcă să-i protejeze. Alții se lasă duși de bună voie, în timp ce își iau rămas bun de la soții și copii.

Există și dintre cei care, odată ce au ajuns la centrele de recrutare cer explicații, refuzând să accepte propaganda de stat.

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don’t want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. – We don’t even have a present, what future are you talking about,” replies a Dagestani man. pic.twitter.com/1O4ob2GhSN

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 22, 2022