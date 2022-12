Anamaria Prodan a fost bănuită că l-a înșelat pe Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a avut mai multe suspiciuni

Anamaria Prodan a fost implicată într-un mare scandal în anul 2019. Agentul FIFA l-a lovit peste față pe Dan Alexa după meciul dintre Astra – FC Botoșani, scor 2-2. În acea perioadă Dan Alexa era antrenorul formației giurgiuvene. După acest eveniment, impresara a fost bănuită că l-a înșelat pe Laurențiu Reghecampf cu fostul internațional român.

În plus, Prodan a dezvăluit că fostul ei soț a crezut că ea a avut o relație și cu Gigi Becali. Tehnnicianul român chiar o întreba pe impresară de ce petrece atât de mult timp la palatul patronului FCSB. „Crezi că dacă voiam să rămân cu Alexa, cum s-a spus, că am avut o relație și trebuia să mă mărit cu el… Prima dată s-a vorbit că am fost cu Burcă, pe urmă cu Coman, cu Penescu, cu Neculaie de la Brașov, pe urmă cu Gigi Becali, toată lumea vorbea, Reghecampf era fiert: «Ce stai toată ziua la palat?».”, a mărtusit Anamaria Prodan, în timpul podcastului lui Viorel Grigoroiu.

„S-au întâmplat anumite evenimente pe lângă mașina mea”

Anamaria Prodan a explicat că a avut o ieșire nervoasă după acel meci și a reacționat prin a-l lovi pe Alexa. Femeia a mai adăugat că regretă gestul pe care l-a făcut. Cei doi au discutat după acest eveniment, iar la final s-au comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Impresara chiar l-a sărutat pe obraz, și-a luat la redevere. Ulterior, Dan Alexa a rămas să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Impresara a povestit că atunci „Când am ieșit, s-au întâmplat anumite evenimente pe lângă mașina mea, lume multă”. Ea a mai spus că era foarte multă lume în acel loc. Ulterior, au început discuții în legătură cu transferurile pe care Anamaria Prodan le-a făcut.

„Și a început scandalul cu transferurile proaste, să-i dea afară patronul Astrei. N-aveai cum. Eu nu pot să mă duc să-i spun jucătorului că-l dau afară. Ne-am certat, Dan a venit și a spus «Ce, domnule, că tu i-ai adus, nu mă interesează șchiopii ăia». Stresul ăla și în nervii ăia atunci… Greșit pentru mine ca femeie să-l lovesc. Sunt eu luptătoare, dar și Dan e cât muntele. Dar a fost gentleman, a zis «Ana, calmează-te»”, a mai spus Anamaria Prodan.