Cea mai cruntă beție a lui Serghei Mizil l-a costat 15.000 de euro

Serghei Mizil a povestit la un podcast despre cea mai cruntă experință cu alcoolul. Acesta a ajuns să provoace pagube de 15.000 de euro după ce s-a îmbătat zdravăn.

Omul de afaceri a povestit despre una dintre cele mai scumpe amintiri legat de consumul de alcool. ”Beam la Snagov și era în perioada în care eram violent, acum sunt mult mai calm. Cora mi-a luat cheile de la mașină, de la barcă de la absolut tot.

Și Gică Papari, mi-a zis să mergem în Herăstrău că era Smaranda acolo, o cârciumă mare de tot. Gică, idiotul a luat palincă în mașină. Când i-am dat două picioare la parbriz i-am spart parbrizul”, a explicat Serghei.

Dar aventura abia începuse. ”Și am ajuns la restaurantul respectiv și am făcut ravagii, am rupt cămașa de pe mine, întorceam farfuriile la oameni. Se speriaseră toți. Smaranda le spusese că vine tata și că or să râdă și toți îi spuneam să fugă.

Ajung jos și nu aveam cum să plec și era unul care avea mașina premierului de la vremea aia. Și am plecat cu aia și am luat toate opritoarele alea din plastic până la Snagov”, a mai explicat omul de afaceri.

Iar ca tacâmul să fie complet în situație a fost implicată și poliția. ”La un moment dat vine o mașină de poliție, ăia când au văzut că e mașina premierului și-au văzut de treabă, dar m-am întors eu după ei. Ei nu mai înțelegeau nimic.

Ăla a crezut că e premierul, nu că sunt eu rupt de băutură. Eram cu cineva în mașină, aveam 180 la oră și când am tras de volan am luat-o pe câmp, i-am rupt puntea din spate că era mașină blindată. De aia m-a costat așa de mult”, a încheiat Serghei Mizil.