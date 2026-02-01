Monden

Serghei Mizil s-a lăsat de alcool 15 ani. Ce l-a determinat să ia această decizie

Serghei Mizil s-a lăsat de alcool 15 ani. Ce l-a determinat să ia această decizie
Serghei Mizil a avut o perioadă din viață în care a trebuit să se lase de alcool. Motivul: a făcut una dintre cele mai păcătoase boli: ciroză.

Serghei Mizil forțat să nu mai bea

La 21 de ani, omul de afaceri deja avea una dintre bolile cauzate de consumul excesiv de alcool. În momentul în care a fost diagnosticat s-a și lăsat pentru o perioadă lungă de băutură. De altfel acesta a declarat că a fost de mai multe ori la un pas de moarte.

”Am fost de o mie de ori la un pas de moarte. Am făcut o groază de accidente plus că am... La 21 de ani eu am făcut primul început de ciroză. Mi-a zis ăla că dacă mai continui mă curăț. Dar nu am mai băut 15 ani deloc. Am scris la Pescăruș când m-am lăsat ppe calorifer. Și după 15 ani am scris pe același calorifer: m-am reapucat”, a explicat Serghei Mizil.

La Revelion a băut 7 sticle de alcool

Dar de când s-a reapucat,omul de afaceri este serios în această chestiune. ”Păi dacă mi-au ieșit analizele bune m-am reapucat. Că doar nu-mi pune unul pistolul la cap să beau. Mie-mi place să beau. Iar în 15 ani nu am atins deloc. Acum beau. Dar nu mai beau mult. Am băut la Revelion, când am făcut filmarea. Dar cred că mi-au scos alcoolul din sticlă.

Păi eu i-am spus lui Tamaș. Am băut 7 sticle nu aveam nimic. Bine, am băut în timp și ne-au dat și mâncare. Dar tot timpul ne aduceau alcool la masă, de asta eu cred că au scos alcoolul din sticle”, a mai spus acesta.

Petrecăreț cu acte în regulă

Serghei Mizil este cunoscut la nivel național ca fiind unpetrecăreț, mai ales că și clipurile lui de youtube sunt la o masă unde se bea. Cu toate acestea, omul de afaceri nu a apărut niciodată în public într-o ipostază neplăcută din cauza alcoolului.

 

