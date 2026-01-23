Monden

Serghei Mizil moment de sinceritate: Eu și Băduleasca suntem la fel de cretini

Serghei Mizil moment de sinceritate: Eu și Băduleasca suntem la fel de cretiniSerghei Mizil. Sursa foto: Instagram/Serghei Mizil
Serghei Mizil a spus la un podcast faptul că el și Raluca Bădulescu au foarte multe lucruri în comun, printre care și faptul că sunt la fel de ”cretini”. Revelația a avut loc după Asia Express.

Serghei Mizil, cot la cot cu Băduleasca

Cunoscut pentru faptul că este extrem de sincer, omul de afaceri a făcut o comparație memorabilă între el și raluca Bădulescu. Mai exact, când și-a adus aminte de o scenă din Asia Express, acesta nici nu s-a gândit bine și a scos ”porumbelul”.

Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu. Sursa foto Captură video

”Aveam și același creier eu cu Băduleasca. Bine suntem la fel de cretini. Că tot veneau ăia să vorbim cu gazdele, ea într-o cameră, eu într-o cameră, în același timp. Mă doare pe mine în fund de ce se întâmpla pe lângă mine. Și Băduleasca la fel, ea voia să doarmă”, a început povestirea Serghei.

Ar fi băut o bere, dar nu a avut loc de întors

Apoi a urmat comparația Marei Bănică cu actrița Maia Morgestern. Mai exact, Serghei spune despre partenera lui că s-a prefăcut în anumite momente. ”A mea, Maia Morgestern, mamă ce plângea că murise copilul acum 5 zile. Acum i-a murit copilul, aia e, înnebunim să plângem pe aici.

În loc să beau o bere, stau lângă o babă, să plâng cu baba pe care nu o cunosc că plânge ea. Păi să plângă ea. E ca și cum acum mă duc la un mor și încep să plâng, dar eu nu cunosc mortul. Mara mai scormonea, ba de soț, ba de câine. Și uite așa au ținut-o într-un plâns”, a mai spus omul de afaceri.

Legenda de la Asia Express

Serghei Mizil a fost cel mai învârstă concurent de la emisiunea cu pricina și a fost cu adevărat un deliciu pentru public. Mai ales că a avut niște momente memorabile cum ar fi cel în care a încercat să cânte în vietnameză. Pe de altă parte, chiar dacă are o vârstă înaintată, omul de afaceri nu s-a dat bătut ușor, din contră. A ținut isonul competiției, până la momentul în care cu adevărat nu s-a mai putut.

