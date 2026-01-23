Serghei Mizil moment de sinceritate: Eu și Băduleasca suntem la fel de cretini

Serghei Mizil a spus la un podcast faptul că el și Raluca Bădulescu au foarte multe lucruri în comun, printre care și faptul că sunt la fel de ”cretini”. Revelația a avut loc după Asia Express.

Cunoscut pentru faptul că este extrem de sincer, omul de afaceri a făcut o comparație memorabilă între el și raluca Bădulescu. Mai exact, când și-a adus aminte de o scenă din Asia Express, acesta nici nu s-a gândit bine și a scos ”porumbelul”.

”Aveam și același creier eu cu Băduleasca. Bine suntem la fel de cretini. Că tot veneau ăia să vorbim cu gazdele, ea într-o cameră, eu într-o cameră, în același timp. Mă doare pe mine în fund de ce se întâmpla pe lângă mine. Și Băduleasca la fel, ea voia să doarmă”, a început povestirea Serghei.

Apoi a urmat comparația Marei Bănică cu actrița Maia Morgestern. Mai exact, Serghei spune despre partenera lui că s-a prefăcut în anumite momente. ”A mea, Maia Morgestern, mamă ce plângea că murise copilul acum 5 zile. Acum i-a murit copilul, aia e, înnebunim să plângem pe aici.

În loc să beau o bere, stau lângă o babă, să plâng cu baba pe care nu o cunosc că plânge ea. Păi să plângă ea. E ca și cum acum mă duc la un mor și încep să plâng, dar eu nu cunosc mortul. Mara mai scormonea, ba de soț, ba de câine. Și uite așa au ținut-o într-un plâns”, a mai spus omul de afaceri.

Serghei Mizil a fost cel mai învârstă concurent de la emisiunea cu pricina și a fost cu adevărat un deliciu pentru public. Mai ales că a avut niște momente memorabile cum ar fi cel în care a încercat să cânte în vietnameză. Pe de altă parte, chiar dacă are o vârstă înaintată, omul de afaceri nu s-a dat bătut ușor, din contră. A ținut isonul competiției, până la momentul în care cu adevărat nu s-a mai putut.