Raluca Bădulescu, despre stilul vestimentar al Andreei Bălan: Țopește orice ținută. Sfat de aur pentru artistă

Raluca Bădulescu a lansat critici dure la adresa stilului vestimentar al Andreei Bălan, fiind de părere că fosta componentă a trupei Andre nu și-a definit o identitate în cei 30 de ani de carieră.

Raluca Bădulescu a făcut declarații tranșante despre stilul vestimentar al Andreei Bălan. Vedeta a fost întrebată care este, în opinia sa, cea mai prost îmbrăcată celebritate din România.

Răspunsul a venit fără ezitare: „Andreea Bălan, de departe!”. Bădulescu a susținut că artista nu reușește să aleagă corect ținutele și că, în timp, nu și-a definit un stil propriu.

În explicațiile oferite, Raluca Bădulescu a făcut referire la durata carierei Andreei Bălan, pe care de aproximativ 30 de ani, de la perioada „Lasă-mă, papa, la mare” până în prezent.

„Nu le nimerește. N-are cum s-o mai ajute nici Dumnezeu. Pentru că dacă era până la vârsta asta, ținând cont că are o carieră de ani de zile, de când ‘Lasă-mă, papa, la mare’ și până acum cred că au trecut 30 de ani. Dacă în 30 de ani ea nu a reușit să-și găsească stilul, nu a reușit să-și găsească nișa, nu a reușit să-și găsească, nu știu, niște elemente care să o caracterizeze și care să îi vină bine și care să, bă, să o… eu acum o să folosesc un cuvânt care sper să nu o jignească, dar nu este un cuvânt jignitor, este o expresie căreia nu-i găsesc înlocuitor. Bă, care să o desțopească. Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar ea țopește orice ținută. O țopește”, a spus Raluca Bădulescu.

În continuare, Raluca Bădulescu a spus că, indiferent de brandurile purtate sau de intervenția unui stilist, rezultatul final nu va fi unul reușit.

„Și dacă o duci acum la Burberry, că am văzut-o, nu știu când, îmbrăcată pe niște imagini, de avea o fustiță Burberry sau ceva, bă, păi dacă o duci la Burberry, dacă o duci la Gucci, dacă o trântești, și ai băgat pe ea, eu știu, haine gândite de un stilist din cap până în picioare, nu știu, își face o buclă, dă un rujuleț, dă un contur, pune un pantof, face ceva, duce ținuta în țopeală”, a mai spus Raluca.

În final, Bădulescu a oferit și un sfat pentru Andreea Bălan. Aceasta consideră că soluția ar fi colaborarea constantă cu un stilist și respectarea indicațiilor primite.

„Să-și aleagă un stilist foarte bun și să asculte stilistul ăla sută la sută. Asta este. Să nu vină cu idei personale, e greu. Când ai 30 de ani de scenă, nu știu cât are Andreea Bălan, că e de o mie de ani. Să nu spun acum că e veche, că e tânără, că nici eu nu mai sunt, adică tinere suntem toate. Și oricum ne mai lasă papa la mare cum ar veni, dar ea a rămas undeva, stuck in time. A lucrat de-a lungul timpului, ți-am spus, cu mulți stiliști. Dar cred că vine cu o amprentă personală, eu așa cred. Și omul, oricât ar vrea să facă ceva din ea, dacă tu nu te potolești și ai venit cu touch-ul tău personal”, a spus Bădulescu, potrivit cancan.ro.