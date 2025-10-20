Cele mai spectaculoase apariții de la Bucharest Fashion Week. Vedetele care au ieșit în evidență

Ediția din 2025 a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus un spectacol vizual impresionant, unde eleganța, inovația și glamourul s-au împletit într-o celebrare a modei contemporane. Între 15 și 18 octombrie, Capitala s-a transformat într-un adevărat podium de stil, găzduind zeci de designeri români și internaționali, branduri de lux, influenceri și vedete care au redefinit ideea de fashion-show.

Printre aparițiile care au furat toate privirile s-a aflat, fără îndoială, Adelina Pestrițu. Vedeta a pășit pe covorul roșu într-o rochie albă transparentă, semnată Almaz Clothing, o piesă sofisticată ce a combinat senzualitatea cu eleganța.

Ținuta a fost completată de o jachetă statement în valoare de aproximativ 8.000 de lei, o alegere îndrăzneață care a demonstrat, încă o dată, că Adelina stăpânește perfect arta aparițiilor spectaculoase.

Machiajul minimalist și coafura lejeră au pus în valoare naturalețea vedetei, iar accesoriile metalice au adăugat o notă modernă. „MBBFW Day 1 – Almaz Runway Show 26”, a scris Adelina pe Instagram, împărtășind cu fanii imagini din culisele evenimentului.

A doua zi, fosta prezentatoare TV a revenit în forță cu o ținută futuristă – un costum negru impecabil, o pălărie cu volum și o apariție spectaculoasă alături de doi roboți, care au transformat momentul într-un tablou desprins parcă dintr-un film SF.

Înaintea deschiderii oficiale a festivalului, Antonia a fost invitată la un eveniment exclusivist organizat de Manokhi, în parteneriat cu Vogue Italia. Artista a ales o combinație de piese care au atras toate privirile: un sacou oversize negru, purtat peste un sutien din dantelă fină, și o pereche de cizme Balenciaga Cagole, evaluate între 1.500 și 3.200 de dolari.

Ținuta, cu aer parizian și accente rock-chic, a fost una dintre cele mai comentate ale serii, confirmând reputația Antoniei de fashion-icon.

Printre cele care au strălucit efectiv pe podium s-a numărat și Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, care a defilat pentru a treia oară pentru brandul AmiAmalia. Modelul a purtat o rochie inspirată din basme, din materiale fine, care a cucerit publicul prin rafinament și simplitate.

„De fiecare dată când colaborez cu AmiAmalia simt că pășesc într-o lume de vis. Rochia aceasta părea creată special pentru mine”, a mărturisit Alice după show.

Unul dintre cele mai neașteptate momente ale serii a fost apariția lui Puya, care a urcat pe podium și a cântat în timp ce modelele defilau. Momentul artistic a fost surprins de Alina Ceușan, prezentă în public, și a devenit rapid viral pe Instagram.

De asemenea, evenimentul a atras numeroase figuri cunoscute din showbiz – Cristina Ștefania, Irisha, Natalia Mateuț, Adelina Chivu, Gabriela Prisăcariu, Cristina Belciu– toate remarcându-se prin eleganță și originalitate.