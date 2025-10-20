Monden

Cele mai spectaculoase apariții de la Bucharest Fashion Week. Vedetele care au ieșit în evidență

Comentează știrea
Cele mai spectaculoase apariții de la Bucharest Fashion Week. Vedetele care au ieșit în evidențăSursa foto Arhiva personală/ Sala de Marmura, Casa Presei, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week
Din cuprinsul articolului

Ediția din 2025 a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus un spectacol vizual impresionant, unde eleganța, inovația și glamourul s-au împletit într-o celebrare a modei contemporane. Între 15 și 18 octombrie, Capitala s-a transformat într-un adevărat podium de stil, găzduind zeci de designeri români și internaționali, branduri de lux, influenceri și vedete care au redefinit ideea de fashion-show.

Pestrițu a făcut senzație la Bucharest Fashion Week

Printre aparițiile care au furat toate privirile s-a aflat, fără îndoială, Adelina Pestrițu. Vedeta a pășit pe covorul roșu într-o rochie albă transparentă, semnată Almaz Clothing, o piesă sofisticată ce a combinat senzualitatea cu eleganța.

Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu/ Sursa foto Instagram

Ținuta a fost completată de o jachetă statement în valoare de aproximativ 8.000 de lei, o alegere îndrăzneață care a demonstrat, încă o dată, că Adelina stăpânește perfect arta aparițiilor spectaculoase.

Machiajul minimalist și coafura lejeră au pus în valoare naturalețea vedetei, iar accesoriile metalice au adăugat o notă modernă. „MBBFW Day 1 – Almaz Runway Show 26”, a scris Adelina pe Instagram, împărtășind cu fanii imagini din culisele evenimentului.

Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024
Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Adelina Pestritu (@adelina.pestritu)

A doua zi, fosta prezentatoare TV a revenit în forță cu o ținută futuristă – un costum negru impecabil, o pălărie cu volum și o apariție spectaculoasă alături de doi roboți, care au transformat momentul într-un tablou desprins parcă dintr-un film SF.

Antonia – stil îndrăzneț și glamour modern

Înaintea deschiderii oficiale a festivalului, Antonia a fost invitată la un eveniment exclusivist organizat de Manokhi, în parteneriat cu Vogue Italia. Artista a ales o combinație de piese care au atras toate privirile: un sacou oversize negru, purtat peste un sutien din dantelă fină, și o pereche de cizme Balenciaga Cagole, evaluate între 1.500 și 3.200 de dolari.

Antonia.

Antonia. Sursa foto Instagram

Ținuta, cu aer parizian și accente rock-chic, a fost una dintre cele mai comentate ale serii, confirmând reputația Antoniei de fashion-icon.

Alice Cavaleru – eleganță de poveste pe podium

Printre cele care au strălucit efectiv pe podium s-a numărat și Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, care a defilat pentru a treia oară pentru brandul AmiAmalia. Modelul a purtat o rochie inspirată din basme, din materiale fine, care a cucerit publicul prin rafinament și simplitate.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alice Cavaleru (@alice.cavaleru)

„De fiecare dată când colaborez cu AmiAmalia simt că pășesc într-o lume de vis. Rochia aceasta părea creată special pentru mine”, a mărturisit Alice după show.

Puya, moment-surpriză muzical

Unul dintre cele mai neașteptate momente ale serii a fost apariția lui Puya, care a urcat pe podium și a cântat în timp ce modelele defilau. Momentul artistic a fost surprins de Alina Ceușan, prezentă în public, și a devenit rapid viral pe Instagram.

De asemenea, evenimentul a atras numeroase figuri cunoscute din showbiz – Cristina Ștefania, Irisha, Natalia Mateuț, Adelina Chivu, Gabriela Prisăcariu, Cristina Belciu– toate remarcându-se prin eleganță și originalitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:24 - Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
12:19 - Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii va fi dezbătută astăzi în Camera Deputaților
12:11 - Scandalul momentului: McKinley Richardson, detalii despre relația toxică cu Jack Doherty
12:01 - Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024
12:00 - Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
11:56 - Ponta, despre explozia din Rahova: Dacă eram eu, Grindeanu sau Ciolacu la guvernare, protestau

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale