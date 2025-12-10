Monden

Serghei Mizil: Bine că trăim în România, am văzut niște chestii în Asia în care mintea umană nu poate să te ducă

Comentează știrea
Serghei Mizil: Bine că trăim în România, am văzut niște chestii în Asia în care mintea umană nu poate să te ducăSerghei Mizil. Sursa foto: Instagram/Serghei Mizil
Din cuprinsul articolului

Serghei Mizil a explicat că este recunoscător că trăiește în România, mai ales că a văzut în Asia oameni care nu știau ce sunt acelea ouă. De altfel, întreaga experiență a fost una complexă.

Serghei, șocat de Asia

Celebrul om de afaceri a explicat că românii ar trebui să fie recunoscători pentru țara pe care o au. După experiența de la Asia Express, optica acestuia s-a schimbat radical. ”Bine că trăim în România. Mulți dintre cei care făceau parte din echipă, cameramani, concurenți, am stabilit că trebuie să fim fericiți că trăim în România.

Mara Bănică și Serghei Mizil

Mara Bănică și Serghei Mizil. Sursa foto: Captruă video Youtube

Am văzut niște chestii acolo în care mintea umană nu te poate duce. De exemplu, mergeam cu un trenuleț, mic așa care avea o drezină și când venea trenul mare se dădeau jos. Și în stânga și în dreapta trăiau ca în epoca de piatră, adică cu iatagan, cu colibă”, a explicat el.

Le-am dus ouă și nu știau ce sunt

Serghei Mizil s-a arătat șocat de faptul că oamenii acolo nu știau de ouă. ”Le-am dus ouă și nici nu știau ce sunt ouălele. Să te gândești acum că la noi nici nu poate să existe oameni la nivelul acesta.

De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote
Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote

Și culmea că am avut o probă acolo, că aveau ei o chestie dacă le smulgi 10 fire de păr alb îți dau un ban. Și zic cine să ne dea mă un ban, că ăștia ne mănâncă. Au dat banii, cât de amărâți erau”, a mai spus el.

Oamenii trăiau în cimitir

Însă cu adevărat ciudat a fost experiența din cimitir. Mai exact, au ajuns să cunoască o comunitate care acolo trăia. Adică în fiecare zi, ei acolo stăteau, fără să plece în alte părți.

”Și ce a fost cu adevărat fascinant de nu am văzut niciodată și dacă-mi povestea cineva nu credeam, a fost în Filipine. Acolo într-un cimitir trăiesc oameni de generații întregi, dar nu că trăiesc, acolo stau”, a declarat omul de afaceri.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:29 - Strategia la care apelează magazinele înainte de Sărbători. Cumpărătorii, tentați să își golească portofelul
14:22 - Stellantis va lansa în SUA mașina mini Fiat Topolino
14:17 - Cooperare transatlantică accelerată: Repatriot și Alianța duc vocea României în capitala SUA
14:11 - Autobuzul lui Moș Crăciun aduce magia pe străzile Brașovului. Curse gratuite și cadouri pentru copii
14:01 - De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
13:48 - Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote

HAI România!

Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale