Serghei Mizil: Bine că trăim în România, am văzut niște chestii în Asia în care mintea umană nu poate să te ducă

Serghei Mizil a explicat că este recunoscător că trăiește în România, mai ales că a văzut în Asia oameni care nu știau ce sunt acelea ouă. De altfel, întreaga experiență a fost una complexă.

Celebrul om de afaceri a explicat că românii ar trebui să fie recunoscători pentru țara pe care o au. După experiența de la Asia Express, optica acestuia s-a schimbat radical. ”Bine că trăim în România. Mulți dintre cei care făceau parte din echipă, cameramani, concurenți, am stabilit că trebuie să fim fericiți că trăim în România.

Am văzut niște chestii acolo în care mintea umană nu te poate duce. De exemplu, mergeam cu un trenuleț, mic așa care avea o drezină și când venea trenul mare se dădeau jos. Și în stânga și în dreapta trăiau ca în epoca de piatră, adică cu iatagan, cu colibă”, a explicat el.

Serghei Mizil s-a arătat șocat de faptul că oamenii acolo nu știau de ouă. ”Le-am dus ouă și nici nu știau ce sunt ouălele. Să te gândești acum că la noi nici nu poate să existe oameni la nivelul acesta.

Și culmea că am avut o probă acolo, că aveau ei o chestie dacă le smulgi 10 fire de păr alb îți dau un ban. Și zic cine să ne dea mă un ban, că ăștia ne mănâncă. Au dat banii, cât de amărâți erau”, a mai spus el.

Însă cu adevărat ciudat a fost experiența din cimitir. Mai exact, au ajuns să cunoască o comunitate care acolo trăia. Adică în fiecare zi, ei acolo stăteau, fără să plece în alte părți.

”Și ce a fost cu adevărat fascinant de nu am văzut niciodată și dacă-mi povestea cineva nu credeam, a fost în Filipine. Acolo într-un cimitir trăiesc oameni de generații întregi, dar nu că trăiesc, acolo stau”, a declarat omul de afaceri.