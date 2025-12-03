Cum a ajuns Serghei Mizil să tragă cu arma pe Kiseleff, după un șpriț

Serghei Mizil este celebru pentru pățaniile lui, iar momentul în care a tras cu arma pe bulevardul Kiseleff este unul legendar. Acesta a povestit la un podcast cum s-a întâmplat toată întâmplarea.

Potrivit lui Serghei totul a pornit de la o ceartă cu Napoleon. ”Am tras cu arma pe Kiseleff. La mine totul începea de la un șpriț. Ajunsesem la Doina, pe responsabil îl chema Napoleon. Așa îl chema în acte. Și am ajuns pe la două noaptea și nu aveam masă. Și am zis: să vină responsabilul că vreau masă.

Până a venit eram agitat, și când a intrat responsabilul a zis: Napoleon. Și eu zic Gheorghe Deja sunt. Eu am crezut că mă ia acela la mișto. Să pun mâna pe topor și alta nu”, a explicat omul de afaceri.

În cele din urmă omul și-a arătat și buletinul. ”Și omul mi-a zis să mă calmez că așa îl cheamă. Și eu i-am zis cum să te cheme așa și să fii la Doina. Napoleon era pe bătăi la Waterloo, la treburile lui și ce i-am mai zis eu.

Ce prostii am mai debitat. Omul a scos buletinul și a venit și ni l-a arătat. Totul se întâmpla vizavi de ambasada rusă”, a spus Serghei.

Încins de la disputa cu Napoleon și de prietenii lui, care tot îi spuneau să tacă, Serghei a ajuns în stradă. ”Și tot spuneau ăia mai încet Serghei că se supără Trosdenco. Și m-am enervat, dar cine e Trosdenco acesta de chiar așa se supără pe noi. Și m-au omorât până dimineața cu Trosdenco acesta.

Și m-am enervat și am luat arma, mi-am luat parpalacul. Și am mers acolo și am început: dacă ești bărbat ieși afară, prostiile mele. Milițienii mi-au zis: du-te Serghei acasă, nu fii idiot. Și dacă am văzut așa, am văzut niște oameni și i-am amenințat cu pistolul, să-mi dea banii”, a mai spus omul de afaceri. Cert este că și de această dată a scăpat basma curată datorită tatălui său.