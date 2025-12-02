Săracii sunt cei mai generoși. Serghei Mizil uimit de darea de mână a celor care nu au bani

Serghei Mizil a explicat la un podcast că ceea ce l-a uimit cel mai tare în Asia Express a fost faptul că săracii i-au ajutat cel mai mult. Omul de afaceri a povestit că ar fi împărțit și ultima fărâmă de mâncare.

Obișnuit cu luxul, omul de afaceri a explicat că la emisiunea la care a participat cei care l-au uimit au fost oamenii care nu aveau bani. Asta pentru că au demonstrat că oricât de puțin ar avea sunt dispuși să împartă.

”Există acum în zilele noastre chestia asta. Ce am învățat din toată experiența asta. Săracii te iau cu autostopul, îți dau să mănânci”, a explicat Serghei.

La polul opus, oamenii bogați îi tratau cu indiferență. Aceștia nici nu i-ar fi luat în casă, nici nu i-ar fi ajutat cu mâncare.

”Bogații nu te primesc în mașină, nu te iau în casă. Ăla dacă avea o porție de mâncare și mai avea și copii, îi punea să mănânce cu tine. Fantastic”, a mai spus omul de afaceri.

Deși este obișnuit cu luxul, Serghei Mizil s-a adaptat foarte repede circumstanțelor mai puțin fericite din concurs. Acesta nu s-a plâns nici de locurile în care a dormit, nici de faptul că nu are unde să facă duș. De asemenea a avut grijă să își ia pastilele, mai ales că la o anumită vârstă unele dintre ele sunt necesare.

Practic s-a mulat pe fiecare situație în parte și a rezistat alături de colega lui, Mara Bănică atât cât au putut duce. De altfel cei doi au fost cei mai în vârstă concurenți de la acest sezon al emisiunii. Cu toate acestea au luptat până în ultima secundă. În cele din urmă deși au ieșit din cursă, cei doi au fost unii dintre cei mai apreciați concurenți de la Asia Express.