Cele mai amuzante momente ale lui Serghei Mizil. A făcut show peste tot
- Emma Cristescu
- 11 octombrie 2025, 07:25
Serghei Mizil continuă să fie una dintre cele mai surprinzătoare și colorate prezențe din lumea televiziunii românești. Cunoscut pentru atitudinea sa directă și pentru stilul său neconvențional, omul de afaceri și concurent în Asia Express 2025 a reușit să transforme fiecare apariție publică într-un spectacol de comedie spontană.
Cele mai amuzante momente cu Serghei Mizil
De-a lungul carierei sale, Serghei Mizil a demonstrat că nu se teme să spună lucrurilor pe nume și să transforme orice subiect într-o poveste amuzantă. Fie că a fost invitat în emisiuni TV, fie că a participat la podcasturi sau interviuri, acesta a reușit să stârnească râsete și să atragă atenția publicului prin sinceritatea și umorul său nefiltrat.
Printre cele mai recente apariții care au făcut senzație se numără momentul său de la emisiunea lui Dan Diaconescu, unde a combinat umorul cu absurdul. Serghei Mizil a declarat că e conectat la inteligența artificială.
„Sunt conectat la Inteligența Artificială și nu poate să mă aresteze nimeni, nu poate să mă încurce pentru că am aici imprimat totul. Tot ce am vorbit, nu am vorbit eu. Am fost pus de Inteligența Artificială. Nu puteți să vă luați de mine. Mi-ați închis degeaba Facebook-ul pentru că nu vorbesc eu, vorbesc roboții din mine.”
Și-a arătat posteriorul la televizor
Un alt moment memorabil a fost când omul de afaceri a venit într-o emisiune beat și și-a arătat posteriorul. Acesta a povestit că le-a spus producătorilor că nu este cazul să intre în emisiune pentru că este amețit, dar că nu a fost ascultat.
Serghei Mizil, show la Asia Express
Participarea sa la Asia Express 2025 a confirmat încă o dată că Serghei Mizil este un performer nativ. În timpul unei probe, omul de afaceri nu s-a limitat la sarcinile competiției, ci a început să danseze și să cânte, provocând râsete în cască printre concurenți.
Energia sa debordantă și abilitatea de a transforma orice moment într-un spectacol i-au făcut pe toți cei prezenți să se distreze alături de el.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.