Viața după aplauze. Un mare actor de comedie se confruntă cu frigul și facturile

Actorul de comedie Jean Paler a spus că se confruntă cu realitățile dure ale vieții de pensionar. După peste 50 de ani de activitate în teatru și film, el primește o pensie de doar 1.670 de lei lunar, sumă care abia îi acoperă necesitățile zilnice.

Pentru a completa veniturile, Paler a muncit toată vara pe Litoral, jucând în teatrele de vară și turnee, pregătindu-se pentru iarna grea ce urmează.

„Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații”, a declarat Paler, subliniind cât de dificil este să te descurci cu o pensie modestă în România.

Actorul, care locuiește de mai bine de două decenii în Sinaia, a spus că a fost nevoit să pornească centrala încă din septembrie pentru a face față frigului.

„E foarte frig, în Sinaia. Plouă, de peste o săptămână, cu ceva lapoviță. Fac căldură de câteva zile, cu porția, 4 sau 5 ore, apoi mai dau drumul la centrală, pe seară, un pic. Ce să fac, mă îmbrac mai gros, treninguri, cât cuprinde, ciorapi”, explică el.

Problemele financiare legate de utilități nu sunt o noutate pentru Paler. El a povestit că, în urmă cu doi ani, facturile la energie i-au venit în valoare de 2.300 de lei pentru două luni, în ciuda unui consum minimal: „M-am tot gândit de ce atât, pentru că nici televizorul nu-l țin în priză, nu mă uit, ce să văd, circul de la tv, cu politicieni?”, povestește actorul.

În ciuda dificultăților, Jean Paler încearcă să rămână optimist și să transmită un mesaj pozitiv. Actorul le-a recomandat fanilor să nu își piardă optimismul și să vină la spectacolele lui.