Monden

Actori care au pierdut rolul vieții lor. Ar fi putut ajunge legende

Comentează știrea
Actori care au pierdut rolul vieții lor. Ar fi putut ajunge legendeActor. Sursa foto Pixabay
Din cuprinsul articolului

Actori care au pierdut rolul vieții lor. În lumea cinematografică, există momente în care deciziile luate pot schimba cursul unei cariere. Uneori, un rol ratat poate însemna o oportunitate pierdută, iar alteori, o alegere neinspirată poate duce la regrete adânci.

Actori care au pierdut rolul vieții lor

În 2019, Will Smith a recunoscut că a refuzat rolul principal în „The Matrix”, alegând în schimb să joace în „Wild Wild West”. El a spus: „Probabil că aș fi stricat Matrix-ul... Am făcut un favor lumii.” În ciuda succesului „Wild Wild West”, alegerea sa a fost considerată o oportunitate ratată, având în vedere impactul cultural al „The Matrix”.

Jennifer Lawrence a fost luată în considerare pentru rolul Bellei Swan în „Twilight”, dar a refuzat din cauza angajamentelor sale cu alte proiecte. Ulterior, Lawrence a devenit faimoasă pentru rolurile din „The Hunger Games” și „Silver Linings Playbook”, dar „Twilight” a fost un fenomen global, iar rolul ar fi putut să-i definească cariera într-un mod diferit.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence. Sursa foto Captură video

Înainte ca Tom Hanks să devină faimos pentru rolul din „Forrest Gump”, John Travolta a fost considerat ideal pentru acest rol. Travolta a refuzat oferta, iar Hanks a câștigat un Oscar pentru interpretarea sa. Ulterior, Travolta a avut succes cu roluri în „Pulp Fiction” și „Grease”, dar „Forrest Gump” rămâne unul dintre cele mai iubite filme din istoria cinematografiei.

Traian Băsescu știe cine este vinovat pentru ingerințele Rusiei din alegerile prezidențiale
Traian Băsescu știe cine este vinovat pentru ingerințele Rusiei din alegerile prezidențiale
Cine a fost primul actor din România. A făcut multe sacrificii
Cine a fost primul actor din România. A făcut multe sacrificii

Au refuzat rolurile

Molly Ringwald a fost prima alegere pentru rolul Vivian Ward în „Pretty Woman”, dar a refuzat din cauza temerilor legate de imaginea sa. Ulterior, Julia Roberts a interpretat rolul și a devenit o vedetă internațională. Ringwald a spus că, deși a înțeles succesul filmului, a avut rezerve în privința poveștii.

Nicolas Cage a fost considerat perfect pentru rolul lui Tony Stark/Iron Man în universul Marvel, dar a refuzat. Ulterior, Robert Downey Jr. a preluat rolul și a devenit sinonim cu personajul. Cage a spus că a simțit că nu era potrivit pentru rol și că a făcut o alegere înțeleaptă.

Nicolas Cage

Nicolas Cage. Sursa foto Dreamstime

Harrison Ford a fost ales pentru rolul lui Han Solo în „Star Wars” după ce a fost inițial respins. Ford a fost angajat pentru a ajuta la citirea replicilor altor actori, dar regizorul George Lucas a observat chimia dintre el și ceilalți actori și l-a ales pentru rolul principal. Această alegere a transformat cariera lui Ford și a făcut din „Star Wars” un fenomen global.

Alți actori care ar fi putut ajunge departe

Tom Selleck a fost ales pentru rolul lui Indiana Jones în „Raiders of the Lost Ark”, dar a fost nevoit să refuze din cauza angajamentelor sale cu serialul „Magnum P.I.”. Ulterior, Harrison Ford a preluat rolul și a devenit faimos pentru interpretarea sa. Selleck a spus că a fost o decizie dificilă, dar că a ales să rămână fidel angajamentelor sale.

Gwyneth Paltrow a fost considerată pentru rolul Rose în „Titanic”, dar a refuzat din cauza altor proiecte. Ulterior, Kate Winslet a interpretat rolul și a devenit o vedetă internațională. Paltrow a spus că a regretat alegerea făcută, având în vedere succesul global al filmului.

Leonardo DiCaprio a fost considerat pentru rolul lui Neo în „The Matrix”, dar a refuzat din cauza altor proiecte. Ulterior, Keanu Reeves a interpretat rolul și a devenit sinonim cu personajul. DiCaprio a spus că a regretat alegerea făcută, având în vedere impactul cultural al filmului.

Leonardo DiCaprio,

Sursa: Dreamstime.com

Sean Connery a fost ales pentru rolul lui Gandalf în „The Lord of the Rings”, dar a refuzat din cauza lipsei de înțelegere a scenariului. Ulterior, Ian McKellen a preluat rolul și a devenit faimos pentru interpretarea sa. Connery a spus că a regretat alegerea făcută, având în vedere succesul global al filmului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:51 - Actori care au pierdut rolul vieții lor. Ar fi putut ajunge legende
21:41 - Probele SRI din dosarul „Tel Drum” au fost excluse din dosar. ÎCCJ confirmă
21:33 - Zone din București, Giurgiu și Ilfov vor rămâne șase zile fără curent
21:24 - Inter Milano - Cremonese, 4-1. Victorie lejeră pentru echipa lui Chivu. Chelsea, mare lovitură cu Liverpool
21:14 - Cine este Cornelia Micicoi, noul prefect al județului Timiș. De la PRO România la USR, prin PNL și Forța Dreptei
21:05 - Surpriză în campionatul intern. Revelația FC Argeș, învinsă de Petrolul Ploiești, scor 0-1

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale