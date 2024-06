International Will Smith este una dintre cele mai bine plătite vedete internaționale. Ce avere are actorul







Actorul Will Smith este unul dintre cei mai cunoscuți din branșa sa, drept urmare este și bine plătit. Smith câștigă cel puțin 40 de milioane de dolari anual din diferite afaceri. Uneori ajunge și până la 80 de milioane de dolari. Între iunie 2019 și iunie 2020 a câștigat 45 de milioane de dolari pe an, numai din salarii.

În apogeul carierei sale în anii 2000, Smith a câștigat între 20 și 30 de milioane de dolari per film. La începutul carierei sale cinematografice, a primit 500.000 de dolari pentru Six Degrees Of Separation, o sumă modestă în comparație cu câștigurile sale ulterioare. Rolul său din Bad Boys i-a adus 2 milioane de dolari.

Will Smith are o avere de sute de milioane de dolari

Ulterior, pentru continuare, a primit 20 de milioane de dolari. Între 1993 și 2013, Will Smith a câștigat 200 de milioane de dolari din salariile și bonusurile din diferite filme. Câștigurile sale totale din cinematografie depășesc 300 de milioane de dolari. Chiar și în ultimii ani, câștigurile lui Smith au rămas la fel de bune ca și în trecut. Drept urmare a făcut mai multe investiții imobiliare. Will Smith și soția sa, Jada Pinkett Smith, au adunat o colecție impresionantă de proprietăți.

Acestea au o valoare estimată de aproximativ 100 de milioane de dolari. Una dintre proprietățile lor celebre este cea întinsă pe 150 de acri situată pe dealurile dintre Malibu și Calabasas, California. Achiziționată inițial în 1999 pentru 7,5 milioane de dolari, cuplul a extins-o prin achiziționarea unui teren suplimentar în apropiere. Astăzi, această proprietate are o casă principală de 20.000 de metri pătrați, mai multe case de oaspeți.

Proproietăți și case de 20.000 de metri pătrați

Un lac privat, grajduri de cai și o varietate de terenuri de sport, inclusiv tenis, baschet, volei și un studio de înregistrări. În plus, familia Smith au deținut câteva alte proprietăți semnificative, inclusiv complexe de pe malul oceanului și cabane de schi luxoase.

Ei au vândut o proprietate de șapte acri pe malul oceanului în Kauai pentru 12 milioane de dolari în 2017. De asemenea, dețin o reședință de 9.000 de metri pătrați într-o comunitate închisă din Hidden Hills, California, și o cabană de schi de 9.200 de metri pătrați în Park City, Utah.