Evenimente în București în această săptămână: Teatru, concerte și expoziții

Bucureștiul continuă să fie un hub vibrant de evenimente culturale, de la teatru și muzică live, până la expoziții și festivaluri internaționale. În această săptămână, publicul are parte de spectacole de renume, concerte surprinzătoare și expoziții care explorează arta contemporană și tradițională.

Ziua de marți aduce în prim-plan spectacole variate și festivaluri importante. La Teatrelli, de la ora 18:00, iubitorii teatrului pot urmări „Maria de Buenos Aires”, o producție care îmbină tango-ul argentinian cu dramaturgia contemporană. La 21:00, aceeași piesă se reia pentru a doua reprezentație, oferind o experiență completă spectatorilor.

Festivalul BUKFESZT 2025 – Festivalul Teatrelor Maghiare din București continuă la Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, cu ziua a opta de spectacole, începând de la ora 19:00.

Tot de la ora 19:00, pasionații de teatru clasic pot urmări „Macbeth” la Teatrul Odeon sau „Repetiție pentru o lume mai bună” la Teatrul Național. La Aula Magna Politehnica, spectacolul „S.O.S. – Sound of Silence” promite o experiență auditivă și vizuală captivantă.

Teatrul Act găzduiește de la 19:30 „Moș Nechifor”, după Ion Creangă, iar Teatrul Nou pune în scenă „Tavanul de sticlă” de la ora 20:00.

În lumea muzicii live, Green Hours Jazz Cafe oferă de la ora 19:00 concertul Ephemere – Zilele Jazzului Maghiar. Pentru pasionații de artă vizuală, expozițiile Young Blood la Promenada Mall (12:00) și Bucharest ART Exhibition la Muzeul Național al Literaturii Române (18:00) sunt must-see.

Spectacolele de teatru rămân în centrul atenției: „Zbor deasupra unui cuib de cuci” la Teatrul Nottara și „Anna Karenina” la Teatrul Mic încep de la 18:30. La ora 19:00, publicul poate alege între multiple spectacole, printre care „Opera de trei parale” la Teatrul Excelsior, „Goodbye, Lenin!” la Teatrul Metropolis sau „Nimic nu e întâmplător” la TNB.

Pe scena muzicală, se remarcă concertul Chris Norman – The Voice of Smokie la Sala Palatului (19:30), sau spectacolele Taraf de Caliu la Berăria H (20:30) și White Mahala la Hard Rock Cafe (21:00).

Expozițiile continuă să ofere experiențe vizuale deosebite: George Enescu și Universul Artelor la Palatul Suțu și expoziția Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor la MNAC. Pentru cei interesați de arte contemporane și design, Art Safari găzduiește multiple expoziții, printre care Young Blood 5.0, Japanese Design Today și Ovidiu Maitec 100.

Teatrul Evreiesc de Stat pune în scenă de la ora 19:00 „Luminile ghetoului”, iar Sala Luceafărul oferă spectacolul „Comedie pe întuneric”. Tot de la 19:00, Teatrul de Artă prezintă „Voyeur”, iar Teatrul de Comedie pune în scenă „Spiritul de familie”.

Muzica simfonică și jazzul au locuri dedicate: Concert simfonic cu Clara-Jumi Kang la Ateneul Român (19:00), The Magic of Wayne Shorter la Sala Radio (19:00) și serile de jazz Jazzy Thursday la Berăria H (20:00).

Expozițiile continuă să invite publicul la Palatul Șuțu, MNLR și MARe, cu teme diverse de la poezie vizuală la arta contemporană interactivă.

Spectacolele de teatru pentru toate vârstele includ „Punguța cu doi bani” și „Harap Alb” la Teatrul Țăndărică și Teatrul Ion Creangă. Publicul adult poate urmări „Macbeth” la Teatrul Odeon sau „Tristețe și bucurie în viața girafelor” la Teatrul Excelsior.

Baletul și muzica clasică se remarcă prin „Tango. Radio & Juliet” la Opera Națională și Disney in Concert – Aladdin la Sala Palatului. Lansări de albume și concerte live continuă să anime nopțile bucureștene, printre care recitalul de pian cu Eliodora Falan la Ateneul Român (19:00) și concertul Azteca la Arenele Romane (19:00).

Weekendul începe cu spectacole pentru copii: „Mica Sirenă” și „Punguța cu doi bani” la Teatrul Țăndărică și Teatrul Ion Creangă. Pentru publicul adult, teatrul oferă piese precum „Tristețe și bucurie în viața girafelor” la Teatrul Excelsior sau „Obiceiuri necurate” la Teatrul Bulandra.

Opera Națională continuă seria de spectacole de calitate cu „Madama Butterfly” la 18:30, iar concertele se concentrează pe artiști internaționali și naționali, printre care Peter Bence – Pianosphere Tour la Sala Palatului (19:30) sau Opeth la Hala Laminor (20:00).

Petrecerile și evenimentele de noapte includ Without You, I’m Nothing Party la B52 The Club (21:00) și Submarine Party la Beluga Music & Cocktails (23:00), completând astfel oferta culturală a capitalei.