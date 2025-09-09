Social Evenimente București în această săptămână. Teatru, concerte și expoziții







În această săptămână vor avea loc mai multe evenimente în București, de la spectacole de teatru și concerte live, la expoziții de artă și festivaluri internaționale. Fiecare zi aduce oportunități unice de a descoperi creativitatea și energia Capitalei.

Ziua de 9 septembrie debutează cu o serie de spectacole de teatru: „Familia Addams” la Teatrul Excelsior și „Club 27” la Teatrul Metropolis, ambele începând la ora 19:00. Publicul pasionat de muzică live poate urmări concertul Alex & Andreea la The Pub – Universității, de la 19:30.

În zona expozițională, ARCUB găzduiește „Arta vitraliului la 360°” semnată de Amalia Verzea, o colecție impresionantă de artă aplicată.

Festivalurile continuă cu Mastering the Music Business 2025 la Hotel Caro și Festivalul George Enescu – Ziua 17. Pentru cei interesați de ateliere interactive, Veranda Mall propune Atelierul Oboriginal Back to School, iar Casa General Henri Cihoski găzduiește cursuri de scriere creativă și de stil vestimentar feminin.

Spectacolele de teatru se mențin la cote ridicate: „Familia Addams” revine la Teatrul Excelsior, „Puricele în ureche” la Teatrul Elisabeta și „Tavanul de sticlă” la Teatrul Nou, toate începând de la ora 19:00.

Muzica live este reprezentată de Maria Răducanu, care va susține „Un ceas de cântec” la Teatrul de Artă, în timp ce Răzvan Trifan & The Funky Crew lansează noul album „Finally me” la Green Hours Jazz Café. La Hard Rock Cafe, The Motans concertează de la ora 21:00.

Expozițiile continuă la Muzeul Național de Artă Contemporană, cu titluri precum „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor” sau „Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998”. Festivalul George Enescu continuă cu Ziua 18, în timp ce stand-up comedy-ul aduce „Stand-Up de austeritate cu Serghei – Eu cu ce mai râd?” la Brera Bucharest și Classic Open Mic la Comics Club, ambele la ora 20:30.

Teatrul oferă o selecție impresionantă: „Puricele în ureche” la Teatrul Elisabeta, „Opera de trei parale” la Teatrul Excelsior, „Dineu cu proști” la TNB și „Voyeur” la Teatrul de Artă, toate la ora 19:00. Concertul trupei Scorpions de la Romexpo începe la ora 15:00, iar serile de jazz și pop se desfășoară la Quantic Pub, The Pub și Hard Rock Cafe.

În ceea ce privește expozițiile, Muzeul Municipiului București și Art Safari oferă o varietate de expoziții de artă contemporană, design și fotografie, precum „Paris Pallady” sau „Japanese Design Today”.

Spectatorii de teatru au o gamă largă de opțiuni: „Luna de miere cu piper” la Teatrul Elisabeta, „Tomcat” la Teatrul Excelsior, „Jocuri de putere” la Teatrul de Artă și „Iona” la Teatrul Dramaturgilor Români, toate de la ora 19:00. Concertul Vulture Industries – „The Tower – Anniversary Show” va avea loc la Quantic Pub, în timp ce „Folk, Frate!” se desfășoară la The Pub.

Expozițiile din muzee și galerii continuă cu aceleași titluri importante, inclusiv „George Enescu și Universul Artelor” la Palatul Suțu și colecțiile Art Safari.

Ziua începe cu spectacole pentru copii: „Iepurele alb” la Teatrul de Artă, „Rățușca cea urâtă” la Teatrul Țăndărică și „Pernuța somnoroasă” la Teatrul Ion Creangă, toate la ora 11:00.

După-amiaza continuă cu „Luna de miere cu piper” la Teatrul Elisabeta și „Cum vă place” la Teatrul Bulandra, iar seara, iubitorii de muzică pot merge la concertele Cargo – 40 de ani „Mereu Aproape de Voi” la Arenele Romane sau la Oyster Jazz Affair.

Expozițiile și festivalurile, precum Unforgettable Festival 2025, continuă să atragă publicul cu experiențe culturale diverse.

Ultima zi a săptămânii oferă activități pentru toate vârstele: „Cartea junglei” la Teatrul Țăndărică și „Punguța cu doi bani” la Teatrul Ion Creangă pentru cei mici, și spectacole de teatru precum „Cum iubește cealaltă jumătate” la Teatrul Elisabeta sau „Meșteșugul Vieții” la Teatrul Bulandra pentru publicul adult.

Muzica live este reprezentată de concertul „Enescu 70 pe înțelesul tuturor” la Opera Națională, în timp ce Ana Coman cântă la Hard Rock Cafe. Expozițiile continuă să fie accesibile în întreaga capitală, inclusiv colecțiile Art Safari și muzeele de artă contemporană.