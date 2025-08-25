Social Evenimente de neratat în această săptămână. Spectacole, muzică live și expoziții







Evenimente în această săptămână. Ultima săptămână de vară transformă Bucureștiul într-o scenă deschisă pentru spectacole de teatru, concerte live, festivaluri și expoziții de artă. Între 25 și 31 august, publicul are de ales între producții de referință pe scenele teatrelor, recitaluri folk și rock, dar și între experiențe culinare și festivaluri de prestigiu.

Luni, 25 august, Capitala își deschide agenda culturală cu trei spectacole importante. Teatrul de Artă aduce pe scenă piesa „American Buffalo” de David Mamet (ora 19:00), în timp ce Teatrul Nou propune drama contemporană „Ședință cu părinții” (ora 20:00).

La TNB, publicul se poate bucura de „Repetiția de seară” (20:30), o producție desfășurată pe terasa și în amfiteatrul în aer liber.

Pe plan muzical, Manasia Hub găzduiește de la 20:30 concertul AL.Ehtifal Project, un mix de sonorități orientale și influențe moderne. Cei pasionați de joc și socializare pot încerca Quiz Mania Mondays la 1UP Gamers Pub.

Tot luni, Palatul Suțu găzduiește expoziția fotografică „România Agfacolor. 1940-1948”, iar iubitorii de muzică clasică au parte de Ziua 2 a Festivalului Internațional „George Enescu”, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului.

Marți seara se joacă trei producții de forță: „Un bărbat și mai multe femei” (Teatrul de Artă, 19:00), „Povești de familie” (Teatrul Nou, 20:00) și celebra „Magnolii de oțel” (Teatrul Godot, 20:00).

Pe scena muzicală, publicul se reîntâlnește cu Emeric Imre, într-un concert folk desfășurat la Berăria H, în cadrul „Folk Night #ByTheLake” (20:00).

În paralel, bucureștenii pot participa la o seară de karaoke la Paque Bistro & More sau pot vizita expoziții precum „Frecvența Mann” (Muzeul Național al Literaturii Române), „Un minut pentru tine, o viață pentru ei” (Muzeul „Grigore Antipa”) și „Arta vitraliului la 360°” (ARCUB – Hanul Gabroveni). Festivalul „George Enescu” continuă cu Ziua 3.

Teatrul de Artă aduce în atenție piesa „Fetița din Debara” (19:00), iar Teatrul Nou propune „Jocul de mâine” (20:00).

Agenda muzicală se anunță bogată: de la „Storytellers – muzici și povești din istoria folk-blues-ului” (Green Hours, 19:00), la concertul trupei byron (Expirat, 20:00) și recitalul Loredanei Dorobanțu la Hard Rock Cafe (21:00). Atmosfera mai relaxată poate fi găsită la Paque Bistro & More, unde are loc show-ul live Victor Solo Solomon.

Teatrul Național oferă o seară diversă: „Duși cu pluta” (18:30, Sala Pictura) și „Inferno” după Sartre (20:30, Sala Atelier), în timp ce la Teatrul Roșu și Teatrul Nou se joacă „O moștenire și doi nepoți” și „Străini în viitor”.

Expirat găzduiește concertul „Summer of Punk” (18:30), iar la The Great Hill Music Club se anunță o seară de muzică persană acompaniată de vin (19:00). Pe scena TNB, cântăreața Valeria Stoica susține un recital sub cerul liber (21:30).

În plan gastronomic, publicul curios poate participa la un eveniment inedit – „Marea Degustare de Colivă” la Corks Cozy Bar (19:00).

Programul teatral este marcat de piese diverse, de la „Angajare de clovn” (TNB, 18:30), la „Colecționarul” (Teatrul în Culise, 19:00) sau „Divorț în ziua nunții” (Teatrul Roșu, 19:30).

Pe scena muzicală, Palatul Ghica găzduiește recitalul „Art, Drinks and Classical Strings” (17:30), iar Hard Rock Cafe îl are invitat pe Răzvan Ștef & Band (21:30).

Tot vineri începe și Festivalul Ciupercilor la Berăria H (12:00), iar seara se lasă cu petreceri tematice la Platforma Wolff, B52, Gilda Music Lounge sau Botanic Restaurant.

Ziua de sâmbătă aduce spectacole pentru toate vârstele. Cei mici pot vedea „Albă ca zăpada” (TNB, ora 16:00), iar pentru publicul matur se joacă producții consacrate: „Cerere în căsătorie” de Cehov, „Monoloagele vaginului”, „O noapte furtunoasă” sau comedia „Ion merge la Hollywood”.

Pe plan muzical, Hard Rock Cafe găzduiește concertul trupei Funhouse (21:30). Festivalul Ciupercilor continuă la Berăria H, iar pentru iubitorii de clubbing, seara propune evenimente precum „Summer Finale” (Gilda Music Lounge) sau „PW x FUEL 002” (Platforma Wolff).

Ultima zi de vară calendaristică aduce o paletă variată de evenimente. Pe scenele de teatru se joacă: „Frumosul și Bestiile” (FF Theatre, 15:00), „The Blue Room” (Teatrul în Culise, 19:00) și „Ultima noapte în Paradis” (FF Theatre, 20:00). La TNB, se anunță spectacolul „(Anti)Portret de familie”.

Muzica clasică rămâne în centrul atenției la Palatul Ghica, unde are loc din nou recitalul „Art, Drinks and Classical Strings” (17:30).

Tot duminică se desfășoară două evenimente importante: „Big Little Festival 2025” la Palatul Mogoșoaia, cu activități dedicate familiilor, și Ziua 8 a Festivalului George Enescu, care aduce la București mari orchestre și soliști internaționali.